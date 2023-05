VIDEO. Zi istorică! OMS anunță că pandemia de COVID-19 s-a încheiat

Pandemia de coronavirus a luat sfârșit, anunță reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

„Joi, Comitetul pentru situații excepționale s-a întrunit pentru a 15 oară și a recomandat să anunț că situația excepțională în Sănătate s-a încheiat. Eu am acceptat propunerea”, a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, potrivit Realitatea.md.

Cel puțin 20 de milioane de oameni și-au pierdut viața din cauza virusului COVID-19 de la începutul pandemiei, a anunțat OMS.

LIVE: Media briefing on #COVID19 and global health issues with @DrTedros https://t.co/eNfCX95RaG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023