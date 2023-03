VIIDEO. Putin admite că sancțiunile occidentale pot afecta economia rusă

Miercuri, președintele Rusiei, Vladimir Putin a prezidat o reuniune cu oficiali guvernamentali. În timp ce majoritatea procedurilor au fost de mică importanță, acesta a făcut o recunoaștere care poate fi considerată interesantă, relatează Sky News.

De asemenea, președintele rus a încercat în repetate rânduri să sugereze că sancțiunile occidentale nu au provocat daune semnificative țării sale, susținând anul trecut că acestea „nu au reușit” să-și atingă obiectivele – dar astăzi a recunoscut că măsurile pot avea un anumit efect.

Putin says sanctions “might have a negative impact” on Russian economy. pic.twitter.com/9qcHKERKTp

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 29, 2023