Vladimir Putin toarnă gaz pe foc și s-a dus în vizită în insulele disputate cu Japonia: Războiul nu s-a încheiat oficial, nici după 80 de ani

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat pe insula Iturup, una dintre insulele arhipelagului Kurile, revendicate atât de Moscova, cât şi de Tokyo, a relatat joi agenţia de presă rusă TASS, informează News.ro.

Războiul dintre Rusia și Japonia nu s-a încheiat oficial

Situate între peninsula rusă Kamceatka şi insula japoneză Hokkaido, Insulele Kurile se află în centrul unui litigiu teritorial care otrăveşte de zeci de ani relaţiile dintre cele două ţări.

Japonia revendică patru insule situate în sudul arhipelagului – Iturup, Kunashir, Shikotan şi insuliţele Habomai -, pe care le denumeşte „Teritoriile de Nord”. Acestea sunt administrate de Rusia încă de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Acest conflict reprezintă principalul obstacol în calea semnării unui tratat de pace oficial între Moscova şi Tokyo. La mai bine de 80 de ani de la capitularea Japoniei în 1945, cele două ţări încă nu au încheiat oficial pacea.