„Voi face jumări din ea”. Detalii șocante din dosarul minorei ucise cu sânge rece în Ialoveni. Necrofilul și-a aflat pedeapsa

Tânărul de 18 ani din Ialoveni, care acum jumătate de an a ucis cu sânge rece o minoră de 17 ani, după care a întreținut un raport sexual cu cadavrul acesteia, a fost condamnat la 9 ani și o lună de închisoare. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătoriei Hîncești.

Potrivit materialelor cauzei, victima (C***), originară dintr-o localitate din raionul Leova, a făcut cunoștință pe Instagram cu un tânăr din Ialoveni (G***). După o perioadă de discuții, acesta a invitat-o în ospeție în satul Horodca, r-nul Ialoveni. În seara zilei de 20 august 2022, tânăra a acceptat propunerea, dar a menționat că are nevoie de bani pentru a ajunge la destinație – deplasarea cu taxi din Leova la Ialoveni costa peste 1000 de lei, bani de care tânăra nu dispunea. La fel, nici tânărul nu avea suma respectivă, motiv pentru care acesta a apelat la ajutorul unui prieten, care a promis că va achita serviciile taxi. De menționat că anume acest „prieten” a fost cel care a săvârșit crima, transmite Deschide.md.

Ajunsă în Horodca, victima a fost întâmpinată de trei tineri. Doi dintre aceștia au condus-o într-o gospodărie, iar ucigașul a urcat în taxi, solicitând șoferului să se deplaseze la o altă adresă pentru a primi banii. Ulterior, inculpatul a solicitat șoferului să-l aștepte, după care a dispărut.

La scurt timp, criminalul a apărut în casa unde se afla și victima cu alte persoane. Toți cei prezenți s-au așezat la masă și au consumat băuturi alcoolice. La un moment dat, victima a fost telefonată de șofer, care i-a spus că așa și nu a primit banii pentru călătorie. În cadrul discuției cu „noii prieteni”, victima a primit asigurări că banii pentru achitarea taximetrului îi vor fi oferiți ulterior.

La un moment dat, agresorul s-a așezat pe pat lângă victimă și a început să o mângâie, la care aceasta a apelat la ajutorul tânărului la care a venit.

„El zicea că-i dă pace, dar tot continua să pună mâna pe ea. Punea mâna pe picioare și încerca să pună mâna și pe alte părți ale corpului, dar ea îl respingea. Ea îi zicea lui G*** să-i zică lui Ș*** să-i dea pace, și G*** striga la Ș*** să-i dea pace”, declara unul dintre martori.

La un moment dat, agresorul (Ș***) a fost rugat să aducă apă de la fântână, fiind însoțit de o fetiță de 11 ani. Pe drum, acesta repeta că tânăra din Leova „va fi tăiată”, „omorâtă” și din ea vor fi făcute „jumări”.

După ce a revenit în gospodăria unde se aflau tinerii, agresorul s-a apropiat de victimă și i-a spus să meargă cu el pentru a-i da banii de taxi.

„După ce a intrat în casă râzându-se le zicea lui G*** și C*** să meargă cu el să le dea banii. Le-a zis lui G*** și C*** de mai multe ori să meargă cu el să le dea banii. Era insistent. El se râdea de la nimic, singur și tot repetata „hai să vă dau banii”. Atunci C*** și G*** s-au pornit cu el”, susțin martorii.

Victima și cei doi tineri s-au pornit spre casa agresorului. Cel din urmă i-a rugat să aștepte până ce adoarme tatăl său pentru a intra și a lua banii.

La un moment dat, cât discuta la telefon, G*** a auzit un strigăt. Acesta s-a întors și l-a văzut pe Ș*** cu un cuțit în mână. Primul a înțeles că minora a fost înjunghiată și a fugit de la fața locului pentru a chema Poliția.

Expertiza medico-legală a stabilit că victima a suferit șapte plăgi de cuțit, dintre care trei în regiunea gâtului.

Ulterior, ajunși la fața locului, oamenii legii au depistat cadavrul victimei. Lenjeria intimă a minorei a fost coborâtă până la genunchi. Anchetatorii au stabilit că agresorul a întreținut relații sexuale cu corpul neînsuflețit al victimei.

Prin decizia instanței, individul a fost condamnat la 9 ani și 1 lună de închisoare. La fel, acesta urmează să achite 25 mii lei rudelor victimei și 65 mii lei pentru expertiză judiciară.

Sentința este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

