Volkswagen se pregătește pentru disponibilizări și închideri de fabrici pentru a reduce costurile cu 4 miliarde de euro

Volkswagen nu vede nicio şansă de a evita disponibilizările şi închiderile de fabrici pentru a reduce costurile cu 4 miliarde de euro, a declarat directorul general al mărcii într-un interviu pentru un ziar, pe fondul unei dispute crescânde cu muncitorii, transmite Reuters. Comentariile lui Thomas Schaefer adâncesc şi mai mult un conflict cu sindicatele, care au ameninţat cu greve la producătorul de automobile, din decembrie, şi au cerut companiei să prezinte soluţii în negocierile aflate în desfăşurare asupra salariilor şi capacităţii, în care exclud atât închiderea fabricilor, cât şi reducerile majore de locuri de muncă, informează news.ro. “În cele din urmă, orice soluţie trebuie să reducă atât supracapacitatea, cât şi costurile. Nu putem pur şi simplu să lipim un leucoplast şi să continuăm să ne târâm. Asta ar reveni să ne muşte mai târziu într-un mod serios”, a declarat Schaefer pentru săptămânalul Welt am Sonntag. Schaefer a spus că majoritatea reducerilor de locuri de muncă preconizate la producătorul german de automobile, pe care grupul nu le-a cuantificat, ar putea fi făcute prin restrângere normală şi pensionare anticipată, adăugând totuşi că acest lucru nu ar fi suficient. “Pur şi simplu ar dura prea mult. Nu are rost să amânăm restructurarea până în 2035. Până atunci, concurenţa noastră ne-ar lăsa în urmă”, a spus el, adăugând că restructurarea VW ar trebui mai degrabă făcută în 3-4 ani. Pe lângă reducerile de locuri de muncă şi închiderile de fabrici, Volkswagen le-a mai cerut lucrătorilor de la unitatea VW AG, care se află în centrul conflictului actual, să suporte o reducere de salariu cu 10%.

Schaefer a spus că nu există nicio speranţă în acest moment că cererea în Europa se va redresa semnificativ. El a remarcat, de asemenea, că costurile cu forţa de muncă în fabricile germane ale Volkswagen au fost aproximativ de două ori mai mari decât cele ale colegilor şi fabricile proprii ale VW din sudul şi estul Europei. El a spus că eforturile continue de economisire au avut ca rezultat un efect pozitiv asupra profiturilor de aproximativ 7,5 miliarde de euro, adăugând că sunt necesare economii de alte 4 miliarde de euro. Schaefer a spus că compania nu vede în prezent nicio posibilitate de a evita închiderea unor fabrici în Germania, adăugând posibile închideri nu doar la fabricile de vehicule, ci şi la cele de componente.

