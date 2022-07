Volodimir Zelenski: Drapelul ucrainean pe Insula Șerpilor este semnul că Ucraina nu va fi învinsă. Ocupanții ruși se regrupează în zona Siversk

Drapelul Ucrainei ridicat pe Insula Șerpilor din Marea Neagră este semnul că Ucraina nu va fi învinsă, a declarat liderul ucrainean, Volodimir Zelenski. Ocupanții ruși sunt în pauză de reaprovizionare în zona localității Siversk, aflată pe axa spre zona Sloviansk-Kramatorsk, următorul obiectiv tactic al rușilor, potrivit evaluărilor Ministerului britanic al Apărării.

Joi seara, într-un video, liderul de la Kiev le-a adresat ucrainenilor că operațiunea de recucerire a Insulei Șerpilor, care a durat două luni, este un avertisment pentru Rusia.

„Fiecare căpitan rus de navă sau de avion să vadă drapelul ucrainean pe Insula Șerpilor și să știe că țara noastră nu va fi învinsă”, a declarat președintele Ucrainei.

La doar câteva zile după ce ocupanții ruși s-au retras de pe Insula Șerpilor, drapelul ucrainean a fost înălțat din nou pe stânca intens disputată din Marea Neagră.

„Teritoriul [Insula Șerpilor] revine sub jurisdicția Ucrainei”, a declarat luni, Natalia Humeniuk, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar de sud al Ucrainei, într-o conferință de presă.

The Armed Forces of Ukraine set a flag on Zmiinyi (Snake) island, – 📹 Harut Papoyan.🇺🇦 #SlavaUkraini #UkraineWillWin pic.twitter.com/54M8KyQrgU

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 7, 2022