„Vor fi mai multe drone, mai multe atacuri și mai puține nave rusești”. Ucraina testează sisteme de inteligență artificială pentru detectarea țintelor

Ucraina va putea efectua mai multe atacuri asupra navelor rusești, a declarat pentru Reuters ministrul pentru Transformare Digitală, Mihailo Fedorov, care a jucat un rol cheie în construirea industriei de drone din țară, după o serie recentă de raiduri pe mare, transmite Hotnews.

„Vor fi mai multe drone, mai multe atacuri și mai puține nave rusești. Asta este sigur”, a declarat ministrul pentru Transformare Digitală, Mihailo Fedorov, într-un interviu acordat vineri, răspunzând la o întrebare despre recentele atacuri din apropierea Crimeei.

Săptămâna aceasta, Ucraina a efectuat mai multe atacuri cu ajutorul dronelor maritime și al rachetelor asupra flotei rusești din Marea Neagră, în interiorul și în jurul peninsulei Crimeea, care a fost anexată de Rusia de la Ucraina în 2014.

Ucraina a revendicat recent responsabilitatea pentru atacurile din Crimeea, după ce anterior nu confirmase în mod direct implicarea în exploziile asupra unor obiective militare din peninsula aflată sub controlul Rusiei din 2014.

Moscova a recunoscut un atac cu rachete ucrainene care a avariat o navă de război și un submarin în această săptămână, dar a afirmat că a respins toate atacurile cu drone maritime.

Joi, Fedorov a postat pe rețelele de socializare o înregistrare video care părea să fie făcută de pe o dronă maritimă ă care se îndrepta spre o navă de război mult mai mare, urmată de o explozie.

