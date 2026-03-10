PANICĂ PENTRU ADVERSARII UNIRII! Creștere explozivă a numărului de unioniști (Sondaj idata)

Compania de cercetare iData a publicat rezultatele celui mai recent sondaj reprezentativ la nivel național, desfășurat în perioada 23 februarie – 6 martie 2026. Studiul a analizat opțiunile populației Republicii Moldova privind eventuala unire cu România și impactul declarațiilor politice recente asupra acestui subiect.

Opțiunea de vot privind unirea

Întrebați dacă sunt pentru sau contra unirii Republicii Moldova cu România, respondenții s-au împărțit astfel:

Contra: 47.7%

47.7% Pentru: 42.3%

42.3% Nu știu / Nu răspund: 10.0%

Reacția la declarația președintei Maia Sandu

Sondajul a măsurat și gradul de susținere pentru afirmația președintei Maia Sandu, care a declarat că ar vota pentru unire. Rezultatele indică o polarizare a opiniilor:

Susținere (Totală + Parțială): 39.3% (dintre care 23.7% o susțin pe deplin și 15.6% mai degrabă o susțin).

39.3% (dintre care 23.7% o susțin pe deplin și 15.6% mai degrabă o susțin). Lipsă de susținere (Totală + Parțială): 52.4% (dintre care 43.5% nu o susțin deloc și 8.9% mai degrabă nu o susțin).

52.4% (dintre care 43.5% nu o susțin deloc și 8.9% mai degrabă nu o susțin). Fără opinie / Nu răspund: 8.4%

Impactul declarației asupra convingerilor cetățenilor

Studiul a evaluat dacă mesajul președintei a schimbat percepția individuală a cetățenilor față de ideea unirii:

38.7% au declarat că nu susțin unirea, indiferent de declarație.

au declarat că nu susțin unirea, indiferent de declarație. 30.7% au afirmat că declarația nu le-a schimbat opinia deja formată.

au afirmat că declarația nu le-a schimbat opinia deja formată. 17.1% susțin că mesajul i-a determinat să susțină mai mult ideea unirii.

susțin că mesajul i-a determinat să susțină mai mult ideea unirii. 4.2% susțin mai puțin unirea în urma acestei declarații.

Detalii tehnice ale sondajului

Datele au fost colectate pe un eșantion reprezentativ, respectând structura pe gen, vârstă, medii de reședință și etnie a populației totale.

Eșantion: 1035 de respondenți.

1035 de respondenți. Metodologie: 75% prin interviuri telefonice (CATI) și 25% prin interviuri față în față (CAPI).

75% prin interviuri telefonice (CATI) și 25% prin interviuri față în față (CAPI). Aria de acoperire: 289 de localități.

289 de localități. Eroare maximă de eșantionare: ±2.9%.