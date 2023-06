Zeci de oameni, trași pe sfoară de o companie din Chișinău: Le-a promis muncă bine plătită în UE

Câteva zeci de oameni au fost trași pe sfoară de o companie din Chișinău care le-a promis locuri de muncă bine plătite în state membre ale Uniunii Europene.

Victimele au achitat firmei cu pricina sute de euro pentru șansa de a munci și de a le oferi familiilor un trai mai bun. Păgubiții nu și-a văzut nici job-urile promise, și nici banii investiți, scrie Jurnal MD și Echipa.md.

Bărbatul care a dat buzna în cabinetul directorului companiei a plătit 600 de euro pentru a pleca la muncă în Europa și încă 400 de euro pentru a-și perfecta actele necesare. Firma care a găsit-o pe internet i-a promis că va lucra în Norvegia, în domeniul piscicol sau al legumiculturii și că îl va asigura cu mâncare, cazare și un salariu de cel puțin 3000 de euro lunar.

Roman Plămădeală este unul dintre victimele acestei companii.

„Am hotărât cu femeia să facem ceva bani, să cumpărăm un apartament mai bun. Am vândut automobilul. Ne-au promis multe, vorbea bine. Am vândut magazinul. Am închis tot pentru că ne-a zis că pe 25 aprilie plecăm 100%”.

Promisiunile însă nu s-au realizat. În aceeași situație s-au pomenit peste 60 de persoane. Nimeni dintre ei așa și nu a mai plecat la muncă peste hotare. Când au venit să-și ceară banii înapoi, oamenii nu l-au mai găsit pe directorul companiei.

Persoanele au depus plângeri la poliție. Directoarea companiei a refuzat să ne spună câte persoane au rămas păgubite și câți bani le datorează. Femeia a dat vina pe o companie norvegiană care ar fi parteneră în recrutarea muncitorilor.

„Eu înțeleg că oamenii își fac griji, că sunt panicați… Cineva e panicat, dar cineva e chiar agresiv. Acum nu sunt pregătită să fac comentarii fără juristul meu”, a declarat fondatoarea companiei Irina Bezdetnaia.

Directoarea companiei afirmă că activează în domeniu din anul 2010 și că niciodată nu s-a mai confruntat cu astfel de probleme. De partea cealaltă, poliția ne-a informat că pe numele femeii a fost pornită o cauză penală, aceasta fiind bănuită că ar fi înșelat mai mulți oameni cărora le-a promis locuri de muncă în străinătate.

