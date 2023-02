Zelenski: Există o înţelegere că este posibil să începem negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în acest an

Preşedintele Volodimir Zelenski le-a spus ucrainenilor după summitul cu liderii UE, pe care l-a găzduit vineri la Kiev, că „există o înţelegere” că este posibil ca Ucraina să înceapă negocierile de aderare chiar în acest an, în ciuda faptului că situaţia de pe front rămâne foarte dificilă. În acelaşi timp, Zelenski a anunţat noi măsuri împotriva celor care se fac vinovaţi de corupţie şi de colaborare cu agresorul rus.

„Avem acorduri destul de specifice cu partenerii noştri cu privire la modul în care Ucraina se va apropia şi mai mult de Uniunea Europeană. Această dimineaţă în Ucraina, ca multe altele, a început cu o alertă de raid aerian. Această zi, ca multe altele, a fost petrecută în lupte extrem de brutale pe front. Dar, cu toate acestea, în această seară putem spune că Ucraina se îndreaptă spre obiectivul său”, a spus Volodimir Zelenski în mesajul adresat vineri seară compatrioţilor săi.



„Am păstrat libertatea Ucrainei. Protejăm valorile Ucrainei. Şi vom atinge obiectivele statului nostru. Obiectivele europene ale statului nostru. Astăzi, în timpul summitului, a existat multă încredere în acest sens. Am vorbit şi vorbim deja ca membri ai comunităţii europene. Şi lucrăm pentru a rezolva acest lucru de jure”, a continuat Zelenski.



„Cu ce anume am căzut de acord astăzi? Există o înţelegere că este posibil să începem negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în acest an. Partenerii înţeleg, de asemenea, că în acest an, ca şi anul trecut, trebuie să consolidăm în mod continuu sprijinul de apărare a ţării noastre şi presiunea asupra Rusiei, în special presiunea sancţiunilor”, a arătat Zelenski.

Preşedintele ucrainean s-a referit la cel de-al zecelea pachet de sancţiuni al UE, care este în curs de pregătire, şi a menţionat că le-a transmis partenerilor din UE propunerile Kievului.

Presa internaţională scrie însă că nu a existat nicio promisiune de aderare rapidă în urma summitului UE-Ucraina şi este de aşteptat ca următorul pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, al zecelea, să nu fie chiar pe măsura aşteptărilor Kievului.

Din cauza multiplelor condiţii politice, economice şi juridice puse pentru aderare, procesul de intrare a unei ţări în UE durează în general ani de zile. Ultima ţară care a aderat la UE a fost Croaţia, în 2013, la un deceniu după ce a depus oficial cererea de aderare. Vecina Ucrainei, Polonia, a avut nevoie de 20 de ani până la aderarea din 2004. Ucraina şi-a depus cererea de aderare la scurt timp după invazie, iar în iunie a primit deja din partea UE, în mod extraordinar, statutul oficial de candidat.

KIEVUL PROMITE CONTINUARE REFORMELOR

Kievul este conştient, pe de altă parte, că trebuie să facă ample reforme interne pentru a putea adera la UE. „Am discutat despre schimbările în instituţiile statului nostru, pe care le punem în aplicare. Şi pe care încă ne pregătim să le implementăm”, a recunoscut Zelenski, care a dat exemplul unei reforme necesare în sistemul de stat al îngrijirii copiilor. „Pentru mine, este foarte important să existe specificităţi în ceea ce priveşte domenii precum, de exemplu, înlocuirea sistemului de internat pentru copii din ţara noastră cu un alt sistem. Mai civilizat şi mai prietenos cu copiii care, din păcate, nu au parte de îngrijire parentală. Copiii ar trebui să aibă o familie. Creşterea copiilor într-un sistem de tip familial este cu siguranţă mult mai bună decât vechiul sistem de internat. Vom face această reformă împreună cu Uniunea Europeană. Va fi creat un birou corespunzător care va fi responsabil pentru această reformă. Iar acordurile preliminare privind această reformă au fost deja schiţate”, a anunţat Zelenski.

El a mai spus că a discutat cu liderii UE despre cooperarea financiară şi despre refacerea infrastructurii, în primul rând sociale şi energetice, şi a mulţumit Comisiei Europene pentru decizia de a acorda 1 miliard de euro pentru planul Fast Recovery.

„Ne pregătim pentru o mai mare integrare a Ucrainei în piaţa internă a UE – aceasta înseamnă mai multe venituri pentru companiile ucrainene, mai multă producţie şi locuri de muncă în ţara noastră şi mai multe venituri pentru bugetele de stat şi locale. Adică, este ceea ce face Ucraina cu adevărat mai puternică”, le-a reamintit Zelenski ucrainenilor care sunt avantajele aderării la UE.

„Astăzi, Uniunea Europeană a sprijinit oficial Formula de pace din Ucraina. Acest lucru a fost consemnat în declaraţia finală a summitului. Şi am convenit asupra unei asistenţe concrete din partea UE pentru punerea în aplicare a formulei noastre de pace. Aceasta este o realizare diplomatică semnificativă. Şi facem totul pentru ca agresiunea Rusiei să devină sinucigaşă pentru ea”, a subliniat Zelenski înainte de a prezenta situaţia de pe front.

SITUAŢIA DE PE FRONT RĂMÂNE DIFICILĂ

„Situaţia de pe front rămâne foarte dificilă, în special în regiunea Doneţk”, a spus Zelenski.



„Le mulţumesc tuturor soldaţilor noştri care rezistă la presiunea dură a ocupanţilor şi care îşi îndeplinesc în mod clar şi complet sarcina de a ne apăra poziţiile. Şi care, chiar şi în condiţii atât de dificile ca pe frontul de acum, aduc veşti bune Ucrainei”, a punctat preşedintele nominalizând, ca în fiecare seară, câteva brigăzi ale armatei ucrainene care luptă şi rezistă pe frontul din est.

Liderul ucrainan a menţionat că a vorbit cu ministrul polonez al apărării, care a fost la Kiev şi a participat la cea de-a treia reuniune a statelor care sunt dispuse să ajute Ucraina cu tancuri. „Facem totul pentru a ne asigura că soldaţii noştri primesc tancuri moderne cât mai curând posibil”, a subliniat Zelenski.

El a anunţat şi că Statele Unite tocmai au acordat un alt pachet „mare” de sprijin pentru apărarea ucraineană. „Îi mulţumesc preşedintelui Biden, tuturor prietenilor libertăţii din Congres şi fiecărui american pentru acest sprijin tangibil!” a spus Zelenski, înainte de a sublinia că este necesar ca armamentul să fie livrat cu rapiditate. „Acum, trebuie să lucrăm împreună pentru a livra acest ajutor Ucrainei cât mai repede posibil”, a punctat liderul de la Kiev.

NOI MĂSURI PUNITIVE

Volodimir Zelenski şi-a încheiat alocuţiunea de vineri seară anunţând că ampla operaţiune anticorupţie declanşată în ultima vreme va continua şi sunt de aşteptat noi anunţuri de „sancţionare”, inclusiv decizii ale Consiliului Naţional de Securitate al ţării.

„Există şi alte decizii de sancţionare ale Consiliului pentru Securitate Naţională şi Apărare al ţării noastre împotriva celor care lucrează pentru agresiunea rusă. Decretele privind punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare au fost deja pregătite”, a spus Zelenski.

„Şi, separat, le mulţumesc angajaţilor Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBI, Poliţiei Naţionale şi Procuraturii Generale pentru că au făcut noi paşi pentru a restabili dreptatea după acţiunile celor care nu au înţeles că în funcţii publice trebuie să lucrezi doar pentru interesele statului”, a punctat Zelenski.

