Zinaida Greceanîi, audiată în dosarul „Kuliok”. Când va depune mărturii Igor Dodon

Fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a fost audiată luni ca martor al apărării în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul șef al statului, Igor Dodon.

Întrebat de jurnaliști, înaintea ședinței Parlamentului, când urmează să depună propriile declarații în instanță, Igor Dodon a spus că va face acest lucru după finalizarea examinării tuturor probelor din dosar.

„Urmează să depun declarații după ce se finalizează examinarea tuturor probelor din ambele părți. Luni a fost audiată doamna Greceanîi. Înțeleg că din partea procurorilor mai sunt martori care nu au fost audiați, de aceea, evident că atunci când se va finaliza procedura, urmez eu”, a declarat Igor Dodon.

În dosarul „Kuliok”, Igor Dodon este acuzat de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii susțin că Dodon ar fi solicitat peste un milion de dolari de la Vlad Plahotniuc pentru promovarea intereselor politice ale PDM. Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte riscă până la 20 de ani de închisoare.