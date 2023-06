10 plante de apartament rezistente la întuneric. Uite cum le îngrijești

Flori de apartament iubitoare de întuneric

Următoarele flori rezistă foarte bine la o lumină foarte slabă, astfel că ele pot fi amplasate pe holuri sau în alte locuri umbroase din locuința ta. Pe lângă faptul că sunt foarte frumoase, acestea nu necesită multă îngrijire, așadar nu trebuie să te îngrijorezi dacă pleci de-acasă o săptămână și ai uitat să le uzi.



Spathyphylum (Crinul păcii)

Această plantă rezistă bine în încăperi cu o lumină scăzută, este foarte frumoasă și elegantă. Are niște flori albe care cresc pe tulpini înalte și grațioase. Frunzele arată și ele grozav, așadar chiar și atunci când nu are flori, planta va fi minunată în apartamentul tău. Nu trebuie udată foarte des și este apreciată pentru faptul că mărește considerabil cantitatea de oxigen din încăpere, purificând aerul și asigurând o umiditate optimă.

Anthurium

Anthurium este o plantă care înfrumusețează orice locuință. Are flori mari, roșii, roz, portocalii, albe sau violet și sunt deosebit de grațioase. Acestei plante nu-i plac solurile excesiv de uscate sau umede, de aceea este important să-l păstrezi ușor umed în orice moment. Anthurium înflorește cel mai bine în lumina strălucitoare, indirectă a soarelui, dar se descurcă bine și în condiții mai întunecate. Totuși, în aceste cazuri, înflorirea poate fi limitată. Dacă o preferi la întuneric, te vei putea bucura mai mult de frunzele în formă de inimă și de un verde strălucitor, deosebit de fermecătoare.

Phalaenopsis (Orhidee molie)

Orhideea este una din cele mai populare flori de apartament, existând o multitudine de culori (alb, mov, roz, mov cu roz, etc). Are o floare tare frumoasă și este foarte ușor de întreținut. Îi lace lumina slabă și are nevoie de udare în mod regulat, în timpul verii mai mult, iar iarna mai puțin.

Gloxinia

Este una dintre cele mai frumoase flori de apartament. Florile sunt mari, catifelate și sub formă de clopoțel, iar frunzele sunt mari și pufoase. Florile pot fi de mai multe culori, variind de la un alb imaculat, violet, mov închis sau alte combinații de culori. Gloxinia înflorește din mai până în septembrie și are nevoie de lumină, dar nu directă de la razele soarelui. Este important să folosești apă caldă pentru a o uda și este de preferat să eviți udarea frunzelor. Adaugă o dată pe lună un fertilizator atunci când plantele sunt în floare.

Sansevieria (limba soacrei)

Aceasta este una dintre cele mai rezistente plante de apartament. Nu necesită o îngrijire exagerată, are nevoie de extrem de puțină lumină și trebuie udată destul de rar, aproximativ o dată la trei, patru săptămâni. Frunzele au formă de lance, cu vârful ascuțit și sunt verzi simple sau cu inserții argintii. Înflorește primăvara, iar florile sunt albe, foarte parfumate.

Plantele verzi sunt de obicei ideale pentru a fi ținute în apartament. Ele aduc prospețime, îmbunătățesc aerul din încăpere și poate înviora orice colț al casei tale. Următoarele plante sunt foarte rezistente la umbră, nu au nevoie de foarte multă apă sau de o atenție exagerată, iar acest lucru le face ideale pentru orice locuință.

Filodendron

Acesta este unul dintre cele mai bune soiuri de plante interioare deoarece filodendronul este foarte tolerant la încăperile întunecate. Este o plantă perenă, cățărătoare și apreciată datorită frumuseții frunzelor sale verzi. Există două soiuri mai noi care au frunze colorate, și anume: soiul „Brazilia” care are un frunziș variat de aur și verde și „Micans” care are frunze roșii și o textură asemănătoare satinului. Filodendronul nu are nevoie de lumină, iar de udat, doar atunci când vezi că solul este uscat la atingere.

Potos (Iedera Diavolului)

Aceasta este o plantă curgătoare care poate ajunge la 1-2 metri înălțime. Ea nu are nevoie de lumina directă a soarelui și nu necesită foarte multă îngrijire. Frunzele sunt lucioase, au o formă de inimă și, de obicei, culoarea verde. Există și soiuri bicolore, și anume alb-verde sau galben-verde. Nu trebuie udată prea des, este suficient o dată pe săptămână. Iedera diavolului poate curăța aerul din cameră și se spune că are capacitatea de a-ți relaxa ochii dacă aceștia sunt iritați.

Zamioculcas (planta ZZ, floarea dolarului)

Originară din Africa, această plantă este deosebit de frumoasă, iar îngrijirea ei nu-ți va da bătăi de cap. Ea poate rezista perioade lungi fără apă și se poate dezvolta și la o lumină foarte slabă. În interior, trebuie să fie ferită de lumina directă a soarelui și are nevoie să nu fie amplasată lângă o fereastră orientată spre sud, deoarece în acest caz nu se va dezvolta. Conform superstițiilor această plantă are capacitatea de a atrage bunăstarea financiară dacă îngropi în solul ei câteva monede. Este cunoscut faptul că Zamioculcas preferă ghivecele din plastic în locul celor din ceramică.





Chamaedorea elegans (Palmier pitic)

Originară din pădurile din America de Sud, această plantă este cunoscută pentru capacitatea sa de filtrare a aerului, eliminând gazele nocive dintr-o încăpere. Ea nu trebuie expusă direct razelor soarelui și nu are nevoie de foarte multă apă, doar atunci când solul este uscat. Temperatura ideală pentru dezvoltare este de 18 grade Celsius, dar suportă bine și temperaturi mai ridicate, însă în acest caz trebuie stropită cu apă pe frunze.

Aglaonema

Aceasta este o plantă care arată deosebit în orice încăpere. Are frunze mari, de culoare verde cu dungi alb-argintii, crem sau verde inchis, dar există și un soi care are frunzele verzi-ruginii spectaculoase. Poate fi amplasată într-o cameră cu mai puțină lumină sau una luminoasă, dar în acest caz trebuie ferită de razele directe ale soarelui. Fiind o plantă tropicală, este sensibilă la temperaturi scăzute, mai mici de 10 grade Celsius. Se udă regulat atunci când pământul s-a uscat la suprafață și este recomandat ca udarea să se facă cu apă decalcifiată (Apa calcaroasă se poate trata adăugându-se câteva picături de oţet sau zeamă de lămâie la o găleată de apă).

