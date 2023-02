20 februarie: S-a născut autorul „imnului unei generaţii”

Creaţia lui a marcat schimbarea preferinţelor în rândul fanilor muzicii rock, care în anii ’80 preferau stilurile glam metal, arena rock sau dance-pop, către grunge şi rockul alternativ în general.

Kurt Cobain s-a născut în Aberdeen, Washington (SUA). A avut parte de o copilărie dificilă. A făcut referire la aceasta şi în unele cântece sau interviuri. Este cunoscut pentru versurile sale tulburătoare, precum şi pentru registrul vocii. Kurt Cobain este considerat unul din cei mai influenţi cântăreţi rock din toate timpurile.

În 1986, împreună cu Krist Novoselic, formează trupa „Nirvana”. Aceasta a devenit cunoscută din primii ani printre amatorii de grunge din Seattle. În 1991 lansează videoclipul pentru piesa „Smells Like Teen Spirit” de pe albumul „Nevermind”, ceea ce a devenit o adevărată revoluţie muzicală din rockul american. Presa de peste ocean a numit acel cântec drept „imn al unei generaţii”, iar pe Cobain l-au transformat în „purtătorul de cuvânt” al generaţiei X. Cele mai cunoscute piese ale lui Cobain sunt „Come as You Are”, „Lithium”, „In Bloom”, „Heart-Shaped Box”, „All Apologies” şi „About a Girl”.

În ultimii ani de viaţă, Cobain a fost dependent de droguri. Pe lângă lupta cu acestea, a făcut cu greu faţă presiunilor mass-media. La un moment dat a declarat: „Faimos era ultimul lucru la care voiam să ajung”. La 8 aprilie 1994, Cobain a fost găsit mort în casa lui din Seattle. Moartea lui a fost declarată sinucidere, dar acest subiect este încă unul controversat.

