Alexandru Tănase: Cu Tkaciuk în Parlament, vom reveni rapid de la „integrare europeană” la „misiunea istorică” din 2001: apărarea Breanskului de tancurile NATO

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, avertizează că o eventuală revenire a lui Mark Tkaciuk în Parlament ar compromite parcursul european al Republicii Moldova și ar readuce pe agenda publică vechile sperietori fabricate la Kremlin despre NATO, împingând țara din nou în orbita geopolitică a Moscovei.

„Amatorii de „Plitkă” pe străzile Chișinăului, cei care vor să voteze la 28 septembrie blocul ALTERNATIVA, condus de „eminența cenușie” a regimului Voronin – Mark Tkaciuk – ar fi bine să înțeleagă pentru ce, de fapt, votează.

Da, anume Mark Tkaciuk este liderul real al blocului ALTERNATIVA, din moment ce primarul Ion Ceban a declarat clar că nu va merge în Parlament, ci va rămâne la Primărie. Astfel, „eminența cenușie” a acestui proiect nu este Ceban, ci Tkaciuk – autorul Memorandumului Kozak și discipolul moral și ideologic al vechiului Interfront.

Cu Tkaciuk în Parlament, vom reveni rapid de la „integrare europeană” la „misiunea istorică” din 2001: apărarea Breanskului de tancurile NATO”, avertizează Tănase.

Potrivit lui Tănase, un eventual succes electoral al blocului Alternativa ar aduce cu sine și revenirea la practici antidemocratice din anii 2001.

„Și să nu avem iluzii: dacă ei ajung la putere, de această dată nu vor acționa cu mănuși albe. Vom reveni rapid la practicile din 2001, când nu aveai voie să rostești la TVM cuvintele „român” sau „limba română”. Pentru afirmații precum „în 1812 Basarabia a fost anexată ilegal de Imperiul Țarist” puteai fi concediat de la locul de muncă. Iar declarații de tipul „Pactul Ribbentrop-Molotov a fost criminal”, „în 1940 Basarabia a fost ocupată de URSS” sau „Transnistria se află și astăzi sub ocupație militară rusească” erau considerate manifestări de antistatalism”, a subliniat fostul judecător la Curtea Constituțională.

Alexandru Tănase a dat exemplu unui caz real, petrecut recent în Federația Rusă, unde în Ekaterinburg, un pensionar de 75 de ani a fost condamnat la un an și două luni cu suspendare pentru o singură frază postată pe internet: „Al Doilea Război Mondial a fost început de dictatorul și criminalul Stalin.” Exemplu lui Tănase denotă pericolul ce ne așteaptă odată cu revenirea pro-rușilor în Parlament.