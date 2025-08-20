Sondaj: Corupția și sărăcia, principalele probleme în Moldova. Peste 61% resping ideea unirii cu România

Majoritatea cetățenilor susțin aderarea țării noastre la Uniunea Europeană, iar principala problemă a societății este corupția, relevă un sondaj iData publicat astăzi.

Aproape 17% dintre respondenții sondajului iData au menționat că cea mai mare amenințare pentru societate este corupția, urmată de sărăcie, cu aproape 11%, și salariile mici, cu aproape 10%.

„Au fost menționate diferite tipuri de corupție, inclusiv corupția electorală, corupția la nivel de funcționari publici, nănășismul, cumetrismul, deci o categorie foarte mare și dureroasă, 16,8%, din răspunsuri deschise au vizat anume corupția”, a spus directorul companiei sociologice Date Inteligente, Mihai Bologan.

Barometrul electoral, prezentat în cadrul unei conferințe de presă la IPN, mai arată că cetățenii așteaptă de la viitorul Parlament măsuri directe pentru îmbunătățirea nivelului de trai.

Creșterea salariilor și pensiilor este considerată prioritară de 61% dintre respondenți, urmată de dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă, cu aproximativ 55%, și combaterea corupției, cu peste 48%. Alte domenii importante menționate sunt îmbunătățirea serviciilor medicale, infrastructura și educația.

„Acum, mai aproape de alegeri, se pare că există o polarizare pe marginea acestui subiect și avem un sentiment predominant de pesimism”, a precizat directorul iData cu referire la percepția asupra direcției în care merge țara. Potrivit sondajului, 53% din cetățeni consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită, în timp ce doar 39% sunt de părere că situația se îmbunătățește.

Nota medie acordată Parlamentului care și-a încheiat mandatul este 4,27 din 10, adică sub nivelul de promovare.

Nivelul de încredere în instituțiile statului este scăzut. Biserica se bucură de cea mai mare încredere, cu 42%, urmată de primării, cu 27%. Încrederea față de Președinție și armată constituie 22%, în Parlament și poliție – 12%, iar justiția se află pe ultimul loc.

Sondajul mai relevă percepțiile geopolitice. Majoritatea moldovenilor sprijină aderarea la Uniunea Europeană – 57%, însă peste 61% resping ideea unirii cu România și aproape 60% ar vota împotriva aderării la NATO. Totodată, peste 51% dintre respondenți cred că Republica Moldova ar trebui să aibă relații echilibrate atât cu UE, cât și cu Rusia.

Sondajul a fost realizat în perioada 7-16 august, pe un eșantion de 1071 de persoane din 89 de localități. Eroarea maximă de eșantionare constituie ±2,9%.