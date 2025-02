24 februarie – Dragobetele sărută fetele și în Basarabia

În fiecare an, pe 24 februarie, celebrăm Dragobetele, simbolul dragostei, al primăverii și al renașterii naturii. Această zi specială marchează nu doar iubirea, ci și curajul de a începe un nou drum în doi.

Potrivit datelor Agenției Servicii Publice (ASP), astăzi, 36 de cupluri își va uni destinele prin oficierea căsătoriei, dublu față de aceeași zi a anului trecut, când au fost înregistrate 18 căsătorii.

Iată o scurtă istorie a Dragobetelui, după cum a povestit-o sociologul Ciprian Voicilă, de la Muzeul Țăranului Român:

Sărbătoarea zilei de Dragobete, ca orice fapt socio-cultural, are o istorie. Odinioară, în anumite zone etnografice/geografice ale României Dragobetele era sărbătorit pe 24 februarie, în altele pe 1 martie. Țăranul român vedea în ea o zi a unui nou început. Ca și cum roata timpului îmbătrânit, al vechiului an, începea să scârțâie, dând semne că ar putea să se și oprească în loc și, dintr-o dată, ciclul temporal se relua cu toată bucuria și avântul unui nou început: căldura primăverii retrezea întreaga natură la viață, iar razele soarelui înflăcăra inimile oamenilor redându-le bucuria de a trăi. De a fi împreună. Astăzi am numi această bucurie a întâlnirii cu celălalt cu un cuvânt mai precis, mai tehnic dar și mai rece: socializare.

Încă din zorii zilei de Dragobete feciorii și fetele mari, bărbații și femeile tinere, după ce se trezeau, se spălau pe față, se pieptănau. Altfel spus, se primeneau. Apoi, dacă era o vreme îmbietoare, porneau în cete să culeagă de prin păduri ghiocei proaspăt răsăriți sau strângeau, pentru foc, lemne uscate. Dar nu plecau oricum, în neorânduială: mai întâi fetele sau tinerele femei apoi feciorii sau bărbații. De se-ntâmpla să fie vreme posomorâtă, fete se adunau prin casele prietenelor sau pe la rude. Acolo le vizitau băieții de prin vecini. Căutau să petreacă această zi cu voie bună. Sporovăiau, de una, de alta, și se întreceau în glume. Pentru ei, asta însemna „să facă Dragobetele”. Credeau că dacă vor spune glume și vor fi voioși acum, în timpul acelui an se vor îndrăgosti, iar omul drag inimii lor le va răspunde cu aceleași sentimente înflăcărate. Feciorii de însurat și fetele de măritat „se însoțeau” și „se însurățeau”: se îmbrățișau, se sărutau, își promiteau că vor fi sinceri unul cu celălalt și se vor ajuta la nevoie.