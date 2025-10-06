55 de europarlamentari solicită rapide negocieri de aderare a Moldovei la UE

Un grup de 55 de europarlamentari, provenind din 19 state membre UE, au adresat o scrisoare oficială președintelui Consiliului European, Antonio Costa, cerând demararea imediată a negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Potrivit documentului, semnatarii consideră că recentele alegeri democratice și libere din Moldova reflectă clar opțiunea europeană a societății, în ciuda presiunilor externe și campaniilor de dezinformare. Ei solicită ca voința poporului să fie respectată și să fie valorificată în procesul de integrare.

Initiativa este descrisă drept un semnal politic puternic din partea Parlamentului European, care recunoaște reformele realizate și subliniază importanța susținerii Republicii Moldova într-un moment crucial pentru regiune.

Europarlamentarii cer, în scrisoare, ca negocierea aderării să fie plasată pe agenda Consiliului UE fără întârziere și transmit că Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a susține democrația, reziliența și aspirațiile europene ale cetățenilor moldoveni.

Această poziție comună reflectă solidaritatea politică a UE cu Republica Moldova și transmite un mesaj clar: integrarea europeană nu este doar un ideal, ci un obiectiv ce trebuie concretizat, cu responsabilitate și promptitudine.