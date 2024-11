60% dintre români au probleme cu greutatea, conform Societății Române de Chirurgie Bariatrică și Metabolică

Studiu al Societății Române de Chirurgie Bariatrică și Metabolică: 60% dintre români au probleme cu greutatea 6 din 10 români sunt supraponderali sau obezi; 1 român din 5 (22%) care are probleme de greutate nu este conștient de acest lucru; În prezent, peste 3,95 milioane de români suferă de obezitate; Peste 2,9 milioane dintre persoanele de peste 16 ani din țara noastră au cel puțin o problemă de sănătate asociată obezității; Adulții de peste 45 de ani, căsătoriți, cu venituri mici și medii și un nivel scăzut de educație sunt printre persoanele cele mai afectate de obezitate; Studiul „Incidența obezității în rândul populației din România” realizează o radiografie a obezității la nivelul țării noastre, nu doar din punct de vedere al numărului actual de pacienți afectați de această boală, ci și din perspectiva factorilor determinanți. București, 18 noiembrie 2024: 6 din 10 români sunt supraponderali sau obezi, arată studiul cantitativ „Incidența obezității în rândul populației din România” [1], realizat în 2024 de Societatea Română de Chirurgie Bariatrică și Metabolică (SRCM), pe baza unui eșantion reprezentativ de peste 1.000 de persoane cu vârsta de peste 10 ani. Mai mult decât atât, deși excesul ponderal afectează un procent atât de ridicat de români, iar peste 20% suferă deja de obezitate, aproximativ 22% dintre aceștia nu consideră că au probleme cu kilogramele în plus, deși Indicele de Masă Corporală (IMC) măsurat îi contrazice. „Obezitatea este un fenomen în continuă expansiune la nivel mondial, inclusiv în România. Prin intermediul acestui studiu am vrut să realizăm o radiografie a fenomenului la nivelul țării noastre, nu doar din punct de vedere al numărului actual de pacienți afectați de această boală, ci și din perspectiva factorilor potențial determinanți care țin de stilul de viață sau de condițiile sociale și economice. Analizând rezultatele acestui studiu, constatăm că obezitatea are un impact major asupra sănătății, peste 78% dintre persoanele de peste 16 ani care suferă de această boală având cel puțin o patologie medicală asociată excesului ponderal. Preocupant este și faptul că, în segmentul populațional 10-18 ani, cifrele sunt alarmante: aproape 30% dintre copiii și adolescenții din acest interval au probleme cu greutatea, fiind supraponderali sau obezi”, explică Prof. Dr. Cătălin Copăescu, Președintele Societății Române de Chirurgie Bariatrică și Metabolică.

Analizând obezitatea în Romania, studiul SRCM indică o prevalență crescută a acestei boli în rândul adulților care au peste 45 de ani, sunt căsătoriți, au venituri mici și medii și un nivel scăzut de educație. Boala este observată mai frecvent în rândul bărbaților, în special când vine vorba de obezitate de gradul 1. 3,95 milioane de români suferă de obezitate, iar cel puțin 2,9 milioane dintre aceștia au cel puțin încă o problemă de sănătate asociată

Aplicând rezultatele studiului la populația generală de peste 17 milioane de persoane cu vârsta de peste 10 ani din România, cercetarea indică faptul că peste 3,95 milioane de români suferă de obezitate, iar peste 2,9 milioane dintre persoanele de peste 16 ani au cel puțin o problemă de sănătate asociată care fusese diagnosticată de mai mulți ani. Pacientul cu exces ponderal este predispus mai multor patologii asociate. Conform studiului Societății Române de Chirurgie Bariatrică și Metabolică, în România, la pacienții care suferă de obezitate este crescută semnificativ incidența unor afecțiuni grave precum hipertensiunea arterială, dislipidemia (colesterol mărit și/sau trigliceride mărite), steatoza hepatică, diabetul zaharat tip 2, apneea de somn, patologia osteoarticulară (gonatroza, coxatroza sau spondiloză lombară). La majoritatea pacientilor cu obezitate, aceste afecțiuni agravante erau instalate de cel puțin 5 ani. Femeile, persoanele de peste 45 de ani si cele cu venituri scăzute tind să fie mai afectate de impactul acestor probleme asociate comparativ cu populația generală. Prof. Dr. Cătălin Copăescu: „Vorbim despre o adevărată pandemie a obezității la nivel mondial, care afectează din ce în ce mai multe persoane” Conform estimărilor realizate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), astăzi, la nivel global peste un miliard de persoane suferă de obezitate[2], iar situația pare că va continua să se agraveze. Cele mai recente date publicate de Federaţia Mondială a Obezităţii (World Obesity Federation – WOF)[3] arată că, până în 2035, aproximativ 1,53 miliarde de persoane vor suferi de obezitate în întreaga lume. „Obezitatea este o boală care afectează din ce în ce mai multe persoane. Vorbim astăzi despre o adevărată pandemie a obezității la nivel mondial, iar perspectivele evolutive sunt îngrijorătoare. Impactul acesteia nu este doar unul fizic: persoanele care suferă de obezitate prezintă multiple afecțiuni asociate, de la diabet zaharat de tip 2, hipertensiune și probleme cardiovasculare până la probleme hormonale, infertilitate, probleme ale sistemului osos și chiar forme de cancer. Obezitatea este, din păcate, o boală cronică, progresivă, despre care încă nu discutăm deschis, iar accesul pacienților la tratamentele adecvate este foarte limitat în România. Studiul Societății Române de Chirurgie Metabolică ilustrează, încă o dată, impactul major, pe termen lung, al obezității asupra sănătății românilor și invită decidenții să ia in considerare identificarea și aplicarea unor soluții sau programe de prevenire și tratament, inclusiv tratament chirurgical, al obezității morbide”, a declarat Prof. Dr. Cătălin Copăescu. Eșantion Studiul cantitativ „Incidența obezității în rândul populației din România” (RO-OS-2024) a fost realizat cu sprijinul Kantar și SRCM, pe un eșantion reprezentativ de 1.115 persoane, dintre care 52% femei și 48% bărbați. 8% au vârsta cuprinsă între 10 – 15 ani, 11% între 16 – 24 ani, 28% între 25 – 44 ani, 33% între 45 – 66 de ani, 21% peste 65 de ani. 48% dintre respondenți provin din mediul rural, în timp ce restul, din mediul urban (18% – din orașe sub 50.000 de locuitori, 13% – între 50.000 – 200.000 de locuitori, 12% – peste 200.000 locuitori și 9% din București). Despre Societatea Română de Chirurgie Bariatrică și Metabolică (SRCM) Societatea Română de Chirurgie Bariatrică și Metabolică (SRCM) este o asociație profesională care are ca obiectiv dezvoltarea chirurgiei metabolice, sprijinind îmbunătățirea calității medicale în beneficiul pacienților, acordând o atenție deosebită atât activităților științifice și educaționale privind chirurgia metabolică în România, cât și colaborării internaționale în acest domeniu. Misiunea asociației este de a reuni comunitățile științifice, chirurgicale și medicale naționale, cu scopul de a facilita comunicarea și de a stabili standarde naționale de îngrijire pentru tratamentul obezității și al consecințelor sale metabolice. Viziunea SRCM vizează controlul consecințelor metabolice ale obezității prin proceduri intervenționale cu efect eficient și durabil. [1] OMS: Peste 1 miliard de oameni din lume sunt obezi. În ce țări sunt cele mai mari probleme (wall-street.ro) [1] COMUNICAT-DE-PRESA-ZIUA-MONDIALA-A-OBEZITATII_4-MARTIE-2024.pdf (frdnbm.ro)

