99% dintre adulți fac cumpărături pe internet

Germania a devenit o ţară de cumpărători online în doar câţiva ani, majoritatea germanilor preferând să cumpere haine, alimente şi medicamente prin intermediul dispozitivelor, după pandemia de coronavirus, transmite Reuters. Rezultatele unui sondaj de opinie arată că 99% dintre adulţii din Germania, ţară unde peste 70% dintre firme utilizează în continuare faxul, fac acum cumpărături online, şi 39% dintre respondenţi declară că fac asta cel puţin o dată pe săptămână, informează agerpres.ro. Aceasta deşi germanii tind să aibă o atitudine mai negativă decât media europenilor faţă de cele mai noi trenduri din tehnologie, un studiu din 2022 al McKinsey arătând că germanii sunt reticenţi în special la personalizarea excesivă. Însă acest lucru este pe cale să se schimbe, arată un studiu efectuat de institutul GfK din Germania şi Mastercard, ale cărui rezultate au fost consultate de Reuters. Acest sondaj, derulat în rândul a peste 1.000 de respondenţi, arată că fashionul a devenit de departe cea mai populară categorie de produse pentru comerţul online. Două treimi dintre respondenţi au comandat online haine şi încălţăminte în ultimele 12 luni, faţă de 43% la începutul pandemiei, în 2020. Un exemplu este Alvaro Pinilla, care şi-a mobilat noul său apartament din Berlin prin intemediul cumpărăturilor online. “Este confortabil să nu trebuiască să pleci din casă. De asemenea, cred că preţurile online sunt la fel de competitive, şi chiar mai bune, decât cele din magazinele fizice”, spune tânărul avocat. “Dacă trece o săptămână fără să cumpăr nimic, creierul meu îmi spune “este timpul pentru un răsfăţ”, spune Pinilla, care acum are de gând să profite de reducerile de Black Friday pentru a-şi cumpăra noi haine şi încălţăminte. “M-am obişnuit să fac cumpărături online în timpul pandemiei”, mai spune Pinilla, adăugând că între timp a devenit mai bun în a găsi lucrurile pe care le doreşte.

Black Friday şi Cyber Monday, precum şi următorul sezon de cumpărături de Crăciun, vor reprezenta un nou maxim pentru comerţul online şi principala asociaţie a retailerilor germani (HDE) mizează în acest an pe vânzări de 87,1 miliarde de euro pentru întreaga industrie de e-commerce. În 2023, Germania a fost responsabilă pentru 37,6 miliarde de dolari din veniturile totale realizate de Amazon, ceea ce înseamnă că a fost cea mai mare piaţă internaţională a grupului american. Electronicele sunt a doua cea mai populară categorie pentru germanii care fac cumpărături online, arată sondajul GfK, şi aproape jumătate dintre germani au comandat online astfel de produse în acest an.

Sarah Schedler se bucură să cumpere haine online, pentru că ea crede că astfel poate găsi mai rapid decât într-un magazin ceea ce are nevoie. “Dacă ceva este la preţ întreg îl pun pe lista de dorinţe şi aştept până când sunt reduceri”, spune Schedler. Acum, tânăra intenţionează să îşi înlocuiască laptopul vechi de 10 ani pentru că a văzut câteva oferte bune de Black Friday. “Am senzaţia că preţurile sunt oarecum mai mici online, dar ar putea să fie doar o senzaţie”, spune Sarah Schedler. În paralel, proporţia germanilor care cumpără alimente online a crescut până la 25%, de la 7% în 2020, iar a celor care comandă produse de îngrijire personală de pe Internet s-a dublat, de la 18% în 2020, până la 35% în 2024, arat studiul GfK. Aproape patru din zece germani preferă să facă cumpărături de pe telefonul mobil, 10% de pe o tabletă şi jumătate de pe computer, mai arată rezultatele studiului. HDE estimează că, anul trecut, în Germania au fost realizate vânzări de aproape 47 miliarde de euro via smartphone-uri, iar acestea au reprezentat un nivel record de 55% din totalul vânzărilor online.

