A cedat „inima” blocului Patriotic: Vlah va urmări de la televizor scrutinul

Candidații Partidului „Inima Moldovei”, formațiune condusă de Irina Vlah, sunt excluși de pe lista Blocului electoral „Patriotic”. O hotărâre în acest sens a foat luată vineri, 26 septembrie, de Comisia Electorală Centrală (CEC) cu șase voturi pentru și trei împotrivă.

Decizia vine după ce Curtea de Apel Centru a limitat activitatea formațiunii conduse de Irina Vlah, iar CEC a fost obligată să pună în aplicare hotărârea instanței. Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a explicat că:

„Punem în executare o încheiere a instanței de judecată. Încheierea este parte integrală a dosarului administrativ, unde sunt descrise cauzele pentru care activitatea acestui partid este limitată. Noi, în consecință, trebuie să reacționăm și să anulăm înregistrarea tuturor candidaților desemnați de acest partid”.

Excluderea candidaților a dus și la nerespectarea cotei de gen în lista blocului, ceea ce obligă formațiunea să repoziționeze listele în termen de 24 de ore, astfel încât la fiecare zece locuri să fie asigurată reprezentarea minimă prevăzută de lege.

În cadrul ședinței, reprezentanta Partidului „Inima Moldovei”, Tamara Chișca-Doneva, a cerut amânarea votului, fiind asistată de avocatul Fadei Nagacevschi. Solicitarea n-a fost acceptată de majoritatea membrilor CEC.