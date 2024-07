această stâncă sfidează legile gravitației și atrage turiști din întreaga lume

Piatra suspendată se situează pe marginea unei stânci, oferind o priveliște spectaculoasă asupra lacului Raduzhnoye (cunoscut și sub numele de Lacul Curcubeu), situat în vestul Munților Sayan, în regiunea Krasnoyarsk Krai din Rusia. Această formațiune naturală unică este una dintre principalele atracții turistice din Parcul Natural Ergaki, atrăgând numeroși vizitatori care doresc să admire frumusețea peisajului și să experimenteze senzația impresionantă de a sta pe o piatră aparent suspendată deasupra unui abis.

Legendă Se crede că legenda pietrei provine de la popoarele turcice și aborigenii Sayan. Ei cred că lumea se va sfârși atunci când piatra va cădea. Zona prezintă un lanț de stânci sau o creastă care pare a fi o siluetă a unui bărbat întins pe spate, despre care se spune că reprezintă o persoană din legenda cunoscută sub numele de „Sayan adormit”. Legenda locală afirmă că atunci când piatra va cădea în lacul Raduzhnoye, Sayan adormit se va trezi. O altă legendă învață că piatra monolitică este inima lui Sayan cel Adormit. Oamenii spun că piatra vibrează, ceea ce este o dovadă a inimii care bate. Unii oameni cred, de asemenea, că piatra poate reprezenta eroul mitic rus Svyatogor, scrie Wikipedia.

Mai multe grupuri de turiști au încercat să disloce reperul împingându-l în josul muntelui, dar fără niciun succes. Unii oameni au adus chiar trolii și cricuri pentru a încerca să disloce piatra. Aceasta nu s-a mișcat deloc; este ținută cu așchii de piatră care îi susțin baza. Zona se confruntă, de asemenea, cu cutremure frecvente, dar piatra nu s-a mișcat până în 2024. Piatra suspendată, Sayan de Vest, Munții Ergaki

Piatra este cocoțată pe o prăpastie, dând impresia că poate cădea. Greutatea pietrei este estimată la 500 de tone. Este poziționată la aproximativ 1.000 m (3.300 ft) deasupra lacului. Piatra are o lungime de 15 m. La un moment dat, piatra s-ar fi clătinat, dar în timp canelurile s-au înfundat și au înghețat piatra într-un singur loc. Aici există și un traseu care duce la piatră și care poate fi parcurs între iunie și septembrie. Traseul are o lungime de 12 km (7,5 mi) și durează între cinci și șapte ore. he Ergaki Nature Park percepe 4.800 de ruble pentru un tur ghidat pentru a vizita piatra. Vremea în regiune se schimbă rapid și poate primi chiar și ninsori în luna iunie.

