Percheziți la Dorin Damir și Octavian Orheianu

Octavian Orheianu, fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, și Dorin Damir, președinte al FEA (Fighting & Entertainment Association), sunt verificați de Inspectoratul Național de Investigații și PCCOCS. Orheianu este fondatorul clubului sportiv LION Academy și al companiei imobiliare ClassImobil.

Sursa citată mai scrie că Pro Imobil, companie vizată într-un dosar penal din 2018, a trecut prin mai multe schimbări de proprietate în perioada în care fondatorul său era dat în căutare internațională. În noiembrie 2017, afacerea a fost preluată de „Immobile Consulting” SRL, fondată pe 9 octombrie 2017 de Victoria Condratiuc și Alexandr Petcoglo, un tânăr sportiv originar din Basarabeasca fără experință în afaceri.

Petcoglo a lucrat anterior ca antrenor la clubul de arte marțiale „Lion Muay Thai”, condus de Orheianu, iar ambii au legături cu evenimentele sportive organizate de WAK-1F și FEA.

Perchezițiile vizează documentarea implicării celor doi în afacerea imobiliară și posibile infracțiuni fiscale asociate acesteia.