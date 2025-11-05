Deputat PN: „Guvernul vorbește frumos despre siguranță, dar nu face nimic împotriva drogurilor”

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, trage un semnal de alarmă asupra lipsei de acțiune a autorităților în fața creșterii alarmante a consumului de droguri și a criminalității. Parlamentarul afirmă că programul de guvernare al cabinetului Munteanu ignoră complet aceste probleme, limitându-se la fraze generale despre „o societate sigură”, fără soluții clare sau termene concrete.

Potrivit lui Berlinschii, consumul de droguri a devenit un fenomen tot mai vizibil în rândul tinerilor, în special în orașele mari, iar traficul intern crește sub ochii autorităților. „Guvernul trebuie să vină cu măsuri concrete de combatere, iar Parlamentul are datoria să le susțină prin lege. Nu putem lupta cu lozinci, ci doar cu politici reale și aplicate”, a declarat deputatul.

Partidul Nostru cere o strategie națională de prevenire a dependențelor, control mai strict al substanțelor interzise și extinderea programelor educaționale în școli. De asemenea, formațiunea solicită crearea unor centre de reabilitare finanțate de stat și înăsprirea pedepselor pentru traficanți.

Fenomenul drogurilor devine o prioritate de securitate publică, avertizează specialiștii. În lipsa unui plan coerent, riscurile cresc nu doar pentru sănătatea tinerilor, ci și pentru siguranța stradală și stabilitatea socială. Deputatul Berlinschii spune că noul Guvern trebuie să demonstreze că are voință politică, nu doar discursuri.