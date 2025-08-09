Actualul sistem electoral distorsionează adevărata voință populară, spune Al. Tănase: O practică mizerabilă ce ne forțează să votăm ceea ce nu ne place

După trei decenii de democrație, R. Moldova nu a ajuns să aibă un parlamentarism veritabil, o cauză fiind și sistemul electoral defectuos, care aduce în legislativ o „masă de deputați” anonimi și care nu reprezintă voința autentică a poporului. Este afirmația fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care regretă că în R. Moldova mocnește un mecanism care nu a fost „contrabalansat” cu alt sistem, cum ar fi votul preferențial.

„Avem un sistem electoral absolut mizerabil, care într-un fel ne forțează să votăm nu ceea ce ne place, dar să mergem pe logica votului util, ca să nu pierdem votul. Asta e o chestie care distorsionează adevărata voință populară. Am făcut o mare eroare în anul 1993, când am adoptat actualul sistem electoral și am mers pe ideea votului proporțional, care, într-un fel, nu este rău, dar care nu a fost contrabalansat prin alte mecanisme, cum ar fi votul preferențial. Suntem ostaticii unei situații când suntem forțați să votăm ceva ce în principiu ne place, dar nu până la capăt, dar deseori este și logica răului mai mic. De mulți ani încerc să inițiez dezbateri publice pentru a decide asupra unor reforme esențiale pe zona sistemului electoral”, a declarat Alexandru Tănase în cadrul emisiunii jurnalistului Gheorghe Gonța.

Fostul ministru al Justiției critică și practica bolnăvicioasă de elaborare a listelor de către partide.

„Listele se întocmesc într-un birou și când mergi să votezi, votezi o opțiune politică, dar sub nicio formă nu ai vrea să vezi în Parlament o bună parte din cei care sunt în această listă. Acum noi am ajuns fix acolo unde am fost 30 de ani în urmă, în biroul șefului de partid cine este deținătorul de ștampile, el face listele. Cel mai mult sunt oameni loiali, pe care nu-i cunoaștem. Este o masă anonimă, care nu generează absolut nimic, o mașină de vot. Am ajuns la trei decenii de democrație fără să avem un parlamentarism veritabil”, a mai adăugat Tănase.

Acesta regretă că nu s-a mers pe îmbunătățirea sistemului mixt electoral, care a fost utilizat la alegerile parlamentare din februarie 2019.

„Noi am avut experiența cu votul mixt. Din păcate de tot ce s-a atins PDM s-a compromis și această idee a fost compromisă, deși dacă ar fi să analizăm (…) votul a fost politic, modelările pe care le-au făcut ei a demonstrat că oamenii au votat foarte rațional. Care este avantajul existenței unor supape, să nu exsite numai partide politicie, SRL-uri, unde proprietarul ștampilei decide cine sunt actorii politici? Se deschide cumva o ușă micuță ca să se strecoare în politică un aer ceva mai proaspăt, oameni care nu neapărat sunt angajați de structurile de partid și înregimentați în mașinăria propagandistică”, a mai declarat Alexandru Tănase în cadrul emisiunii lui Gheorghe Gonța.