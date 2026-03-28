Afaceri la sate și crearea a noi locuri de muncă: Statul oferă până la 310.000 de lei

Agenții economici din mediul rural pot beneficia de subvenții de până la 310.000 de lei pentru investiții și crearea locurilor de muncă, în cadrul unui program guvernamental destinat susținerii inițiativelor locale.

Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, măsura are drept scop stimularea ocupării forței de muncă în mediul rural și sprijinirea dezvoltării economice locale.

„Este o măsură prin care Guvernul încurajează crearea locurilor de muncă, în special în mediul rural. Prin această inițiativă, statul oferă subvenții agenților economici care creează locuri de muncă noi și angajează persoane aflate în căutarea unui loc de muncă”, a declarat aceasta.

Programul prevede că statul poate acoperi până la 65% din valoarea proiectului investițional, în timp ce contribuția beneficiarului este de 35%. Sprijinul financiar poate fi utilizat pentru procurarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, tehnicii de calcul sau a mobilierului necesar noilor locuri de muncă.

Pentru a accesa finanțarea, angajatorii trebuie să depună un plan de afaceri care să prevadă crearea a cel puțin unui loc de muncă. După evaluarea și aprobarea proiectului, este semnat un contract de finanțare, iar beneficiarii au la dispoziție 60 de zile pentru realizarea investiției și angajarea personalului.

Datele prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova arată că, în ultimii patru ani, au fost acordate 136 de subvenții în 26 de raioane ale țării, majoritatea în sectorul agricol. În urma implementării proiectelor, au fost create peste 200 de locuri de muncă.

„Această măsură arată că investițiile în afaceri locale din zonele rurale pot aduce rezultate vizibile pentru comunități”, a subliniat ministrul.

Autoritățile precizează că programul urmărește dezvoltarea economică a comunităților rurale și crearea unor oportunități care să încurajeze populația să rămână și să muncească în Republica Moldova.