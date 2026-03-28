Dialog cu diaspora: Maia Sandu îi invită pe moldovenii din Irlanda la discuții

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, invită cetățenii moldoveni stabiliți în Irlanda la o întâlnire care va avea loc pe 8 aprilie, la Dublin.

Potrivit anunțului făcut de șefa statului, discuțiile vor viza situația actuală din Republica Moldova, evoluțiile recente și rolul diasporei în susținerea parcursului european al țării.

„Dragi moldoveni stabiliți în Irlanda, vă invit să ne întâlnim pe 8 aprilie, la Dublin, pentru a discuta despre Republica Moldova, evoluțiile recente din țară și rolul important al cetățenilor din diaspora în susținerea parcursului nostru european”, a transmis Maia Sandu.

