Granturi de până la 7 500 de dolari pentru irigare, destinate agricultorilor mici

Fermierii mici din Moldova pot accesa granturi de până la 7 500 de dolari pentru achiziția de echipamente de irigare.

Ajutorul financiar face parte din programul „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale” (TRTP), finanțat de IFAD, și are ca scop sporirea productivității și reducerea impactului secetei asupra culturilor agricole, transmite IPN.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că granturile vor fi acordate pentru 26 de fermieri. Suportul financiar acoperă până la 70% din cheltuielile eligibile, fără a depăși suma maximă stabilită.

Programul se adresează agricultorilor privați care cultivă până la 50 de hectare și dispun de surse de apă pentru irigare. Beneficiarii trebuie să cultive produse cu valoare adăugată ridicată, precum fructe, legume, viță de vie, pomușoare sau plante aromatice și medicinale.

TRTP urmărește reducerea sărăciei și a migrației din zonele rurale, consolidarea rezilienței fermierilor la riscuri economice, climatice și de mediu și facilitarea accesului acestora la piețe.