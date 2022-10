Află care este floarea protectoare în funcție de luna în care te-ai născut

Ianuarie – Garoafa

Garoafa semnifica puritate, sanatate si bogatie in acelasi timp. Pentru fiecare cultura garoafa are cate o semnificatie diferita ceea ce inseamna ca persoanele nascute in aceasta luna dezvolta personalitati complexe cu numeroase calitati spirituale. O legenda spune ca in momentul in care Hristos a fost rastignit, mama Sa a inceput sa planga, iar in locurile in care picau lacrimile rasareau garofite roz care au ramas simbolul mamei peste secole.

Februarie – Violeta

Se pare ca violeta, delicata floare, s-a nascut dintr-o poveste de iubire inedita ceea ce transmite persoanelor nascute in luna februarie un spirit romantic, emotionant si afectuos. O veche legenda greceasca spune ca nimfa Io, fiica lui Inachus, zeul raurilor, a fost iubita de catre Zeus. Hera incepuse sa devina suspicioasa, insa Zeus o iubea atat de mult pe Io incat a vrut sa o ascunda de furia sotiei lui, transformand-o intr-o vita alba. Io a inceput sa planga din cauza mancarii cu care avea voie sa se hraneasca, asa ca Zeus, in speranta de a-i curma suferinta, a transformat lacrimile ei in flori dulci de violeta pe care nimfa le putea manca.

Martie – Narcisa Galbena

Un mit grecesc aduce aminte de Proserpia, rapita de Poseidon in timp ce aduna crini. In momentul in care Proserpia a fost rapita, crinii au picat pe pamant transformandu-se in flori cu capul plecat in semn de suferinta pentru sarmana Proserpia. Florile au primit mai tarziu denumirea de narcise galbene.

Sunt flori nascute intr-un moment trist, dar prin delicatetea si frumusetea lor, prin parfumul puternic si aroma delicata ce o lasa in urma aduc cu ele un iz romantic, o stare de bine si de liniste.

Aprilie – Floarea de Mazare Dulce

Poate ca suna ciudat si nu va asteptati la asta, insa florile de mazare dulce sunt unele dintre cele mai parfumate si mai delicate flori. Se spune ca daca rasadul de mazare dulce iese inainte de ziua de Sfantul Petru, recolta de mazare dulce este mult mai bogata si mai gustoasa decat in alte cazuri.

In secolul al XIX-lea aceste flori pe care nimeni nu le mai baga acum in seama, erau destul de populare fiind utilizate in aranjamentele florale prezente la cinele importante si la nuntile regale.

Mai – Lacramioare

In antichitate, aceste mici floricele albe erau folosite cu precadere in scopuri medicale. Se pare ca lacramioarele erau un adevarat miracol pentru cei care incercau sa isi imbunatateasca memoria, sa ii determine pe cei care nu puteau sa vorbeasaca sa rosteasca primele cuvinte, sa trateze guta. De asemenea, lacramioarele sunt considerate lacrimile lui Iacob sau un semn al celei de- doua revenirii a lui Hristos pe Pamant.

Aceste mici floricele pline de semnificatii medicale si religioase transmit celor nascuti in luna mai un deosebit interes pentru stiintele medicale, si un altruism nemaintalnit.

Iunie – Trandafirul

Legenda trandafirilor incepe o data cu aparitia Imperiului Roman. Se spune ca o femeie, pe numele de Rhodanthe, avea foarte multi admiratori pentru ca era incredibil de frumoasa. Ea nu era interesata de nici unul dintre ei, asa ca a incercat sa se refugieze in Templul Dianei, dar admiratorii au urmarit-o pana acolo si au rupt poarta templului pentru a fi mai aproape de frumoasa femeie. Diana, furioasa ca admiratorii au devastat templul, i-a transformat in spini, iar pe frumoasa Rhodanthe a transformat-o intr-un superb trandafir. Este poate una dintre cele mai frumoase si mai sensibile povesti, asa cum trandafirul inspira sensibilitate, delicatete, frumusete si dragoste sincera.

Iulie – Dolphinium

Aceasta denumire provine din asemanarea florilor cu nasul unui delfin, dar floarea are o semnificatie mult mai importanta de atat. A fost descoperita utilizandu-se in medicina in incercarea de a vindeca intepatura de scorpion si alte insecte otravitoare. Mai tarziu, semintele erau folosite pentru tratarea durerilor insuportabile de dinti si se pare ca functiona mai bine decat orice altceva. Cea mai interesanta legenda despre aceasta frumoasa floare dateaza inca din timpul Razboilui din Troia cand mama lui Ahile a cerut ca armura fiului sau sa ii fie oferita celui mai curajos razboinic. Norocosul a fost Ulises, chiar daca Ajax se astepta ca el sa primeasca acest dar nepretuit. Pentru ca isi dorea atat de mult armura lui Ahile, Ajax s-a sinucis, iar in locurile in care au cazut picaturi de sange, au rasarit aceste flori minunate.

Un semn de dreptate, un semn de curaj, putere si determinare, toate aceste lucruri simbolizate de o floare parfumata.

August – Gladiola

Asa cum ne sugereaza si numele, gladiolele sunt considerate a fi florile gradiatorilor pentru ca tulpina lor seamana cu o sabie. De asemenea, aceste flori au crescut pe Pamantul Sfant crezand ca sunt florile la care Iisus se referea in Predica de pe Munte. De aici putem spune ca aceste gladiole poarta cu ele o puternica semnificatie istorica si religioasa in acelasi timp ceea ce ii determina pe cei nascuti in luna august sa fie persoane puternice care sa tina la traditii si sa aiba o inclinatie spre partea spirituala a religiei.

