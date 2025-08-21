Andrei Năstase: Pensionarii primesc 3.000 de lei, iar guvernanții zeci de mii: „Umilință națională și genocid social”

Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, critică dur politica socială a actualei guvernări, acuzându-i pe cei de la putere că își măresc salariile cu zeci de mii de lei, în timp ce oamenii în etate trăiesc cu pensii mizere, care nu le ajung nici pentru pentru strictul necesar.

„După zeci de ani de muncă și chin, părinții și bunicii noștri primesc și azi pensii mizerabile. Copiii nu au indemnizații, dar guvernanții își măresc salariile cu zeci de mii de lei. Aceasta nu e doar nedreptate, este umilință națională, e genocid social”, a declarat Năstase.

El amintește că timp de trei decenii, indexările „firimitură cu firimitură” au dus pensiile abia la 3.000-3.500 de lei, o sumă care „nu le ajunge nici pentru o alimentație normală, darămite pentru medicamente, facturi sau o viață demnă”.

„Asta e matematica nesimțirii: cât primește un guvernant într-o lună, nu primesc unii pensionari nici în zece ani!”, a mai spus candidatul independent.

În acest context, Năstase își propune să promoveze în Parlament un proiect prin care venitul minim să fie garantat permanent prin Constituție, și nu „prin pomeni electorale sau ocazionale”. El susține că pensionarii și oamenii simpli vor fi în centrul politicilor sale, iar Constituția trebuie să devină „garanția reală a unui trai decent”.