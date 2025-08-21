Nagacevschi spune că dosarul împotriva lui Plahotniuc este „gol” și este convins că acesta va ajunge acasă până cel târziu în 3 septembrie

Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, susține că dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în Grecia, este lipsit de consistență și că fostul lider democrat ar putea reveni în Republica Moldova cel târziu la începutul lunii septembrie. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul N4.

„El va ajunge, termenul expiră cam 2-3 septembrie. Păi grecii vor trebui, totuși, să facă ceva cu el? Dacă nu, o să îl libereze și o să vină singur cu avionul acasă. Asta trebuie să fie clar. Ei îl țin doar pe perioada mandatului de extrădare, care este limitat în timp conform convenției. Dacă autoritățile din Republica Moldova nu acționează cum trebuie, el va fi pus în libertate și va urca în avion să vină acasă. Ce vor face cei din PAS? N-o să-l accepte la hotar să intre în Republica Moldova? Care este soluția? Domnul Plahotniuc vine acasă și trebuie să i se ofere șansa să-și pledeze cauza în instanță. Organele statului trebuie să demonstreze că au suficiente probe pentru acuzațiile înaintate”, a declarat Nagacevschi.

Potrivit fostului ministru al Justției, guvernarea de la Chișinău nu a pregătit în mod corespunzător dosarul, mizând pe faptul că Plahotniuc nu va reveni în țară.

„Până la începutul lui septembrie, reieșind din proceduri, trebuie să ajungă acasă. Dar observăm că dosarul nu a fost pregătit. Ei nu erau pregătiți să-l aducă în țară. Stăteau bine-mersi și sperau că nu o să ajungă. Inclusiv inconsecvența din comunicatele Ministerului Justiției și ale Procuraturii Generale demonstrează că există frică și lipsă de coerență în privința revenirii lui Plahotniuc. Eu sunt convins că mulți din PAS nu și-ar dori ca el să ajungă în Republica Moldova”, a afirmat Nagacevschi.

El a mai adăugat că dosarul actual împotriva fostului lider democrat este „de fapt gol” și construit superficial.

„Este un dosar trimis în instanță, dar unde nu despre Plahotniuc este acuzația, ci doar este înscris și el acolo. Se vorbește despre furtul miliardului, dar în actul de învinuire apare doar numele lui Ilan Șor. Plahotniuc practic nu există în acel dosar. Și acum, în pripă, se generează noi capete de acuzare, ca să-i blocheze venirea în țară sau să încerce să se asigure că îl trimit în arest”, a conchis fostul ministru al Justiției.