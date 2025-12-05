Agricultorii din Moldova pot produce energie și cultiva pământul simultan

Agricultorii din Republica Moldova vor putea combina, în premieră, producerea de energie regenerabilă cu activitatea agricolă, fără a renunța la terenurile cultivate. Ministerul Energiei a lansat primul ghid oficial dedicat sistemelor agrivoltaice – un model modern care permite amplasarea panourilor solare direct pe terenurile agricole, fără modificarea categoriei de folosință. Documentul, intitulat „Cultivarea soarelui și pământului: Deblocarea dublului potențial al Moldovei”, deschide drumul către o utilizare mult mai eficientă și durabilă a suprafețelor agricole, într-o țară unde 75% din teritoriu este destinat agriculturii.

Ghidul oferă explicații tehnice clare despre funcționarea sistemelor agrivoltaice și despre modul în care pot fi gândite astfel încât culturile și panourile solare să coexiste fără a se afecta. Ministerul Energiei detaliază cele trei elemente esențiale ale unui astfel de sistem: înălțimea panourilor, orientarea lor și spațiul dintre rânduri. Aceste variabile determină câtă lumină ajunge la sol, câtă umiditate se păstrează în stratul vegetal și cum pot fi optimizate atât producția electrică, cât și cea agricolă.

Documentul include și recomandări privind tipurile de culturi care se pretează cel mai bine acestui model, în funcție de necesarul de lumină, de toleranța la umbră și de consumul de apă. În paralel, sunt prezentate estimări economice, modele de finanțare, forme juridice de organizare și scheme de sprijin disponibile, astfel încât agricultorii să poată analiza realist rentabilitatea investiției. Practic, ghidul acționează ca un manual complet pentru cei care vor să își diversifice activitatea și să reducă dependența de prețurile volatile ale energiei.

Un avantaj important al sistemelor agrivoltaice îl reprezintă protecția culturilor în fața schimbărilor climatice. Panourile amplasate deasupra plantațiilor pot reduce evaporarea apei, pot crea un microclimat stabil și pot proteja culturile de ploi torențiale, grindină sau radiație solară excesivă. În contextul secetelor tot mai frecvente din Moldova, aceste beneficii pot deveni esențiale pentru menținerea producției agricole și pentru reducerea consumului de apă.

Ministerul Energiei subliniază că modelul agrivoltaic poate crește simultan veniturile agricultorilor și reziliența fermelor, în timp ce contribuie la securitatea energetică națională. Energia produsă poate acoperi o parte din consumul propriu al fermelor, iar surplusul poate fi livrat în rețea. Într-o țară care depinde încă de importuri pentru o parte din necesarul energetic, integrarea panourilor solare pe terenurile agricole reprezintă o oportunitate strategică.

Ghidul a fost elaborat cu sprijinul Agenției germane pentru energie și al Ministerului Federal pentru Afaceri Economice și Energie al Germaniei, instituții care au contribuit și la dezvoltarea unor proiecte similare în Europa. Autoritățile de la Chișinău îi încurajează pe agricultori să analizeze modelul agrivoltaic ca un pas firesc spre modernizare, eficiență și independență energetică.