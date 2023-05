Al treilea colaps bancar în SUA în doar câteva luni: First Republic Bank a fost închisă de autorităţi, iar o parte din activele sale, de 230 de miliarde de dolari, vor fi cumpărate de JPMorgan

First Republic era a 14-a bancă din SUA după active din circa 4.100 de bănci ♦ În România, cu 32 de bănci, întreg sistemul bancar are 160 mld. dolari. First Republic, de la 25 mld. dolari capitalizare la 300 mil. dolari în trei luni.

JPMorgan a câştigat licitaţia pentru a achiziţiona First Republic Bank în cadrul unei intervenţii de urgenţă conduse de guvern şi prin care se vrea calmarea nervilor investitorilor, după ce eforturile private de salvare nu au reuşit să umple golul din bilanţul creditorului aflat în dificultate, iar clienţii şi-au retras depozitele.

Astfel First Republic devine a treia instituţie bancară majoră în SUA care colapsează, după Silicon Valley şi Signature Bank în decurs de doar trei luni din cauza retragerilor masive de depozite bancare şi a expunerii substanţiale pe titluri de stat, care subperformează într-un climat inflaţionist ca cel din prezent. JPMorgan va prelua activele First Republic, inclusiv aproximativ 173 mld. dolari în credite şi 30 mld. dolari în titluri de valoare, precum şi 92 mld. dolari în depozite. Până aseară valoarea tranzacţiei nu fusese făcută publică, scrie agenţia americană de ştiri Bloomberg.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!