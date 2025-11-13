Ala Nemerenco: Lupta cu corupția este doar o lozincă

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a lansat un mesaj critic la adresa clasei politice și a instituțiilor din Republica Moldova, afirmând că lupta cu corupția a rămas doar la nivel declarativ, în timp ce relațiile de cumetrie și protecționismul subminează dezvoltarea țării.

Într-o postare pe Facebook, Ala Nemerenco a avertizat că aceste practici pot pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova.

„Dacă Moldova riscă să clacheze drumul european, este pentru că lupta cu corupția și interesele continuă să rămână mai mult o lozincă decât acțiuni serioase.

Nănășismul, cumătrismul, verișorismul, nemurismul, amicismul, protecționismul, lipsa totală a meritocrației în ascensiunea profesională a multora, standardele duble, sunt drumul cel mai sigur pentru a prăvăli tot ce înseamnă dezvoltarea țării.

O spun în deplină cunoștință de cauză. Iar cei puțini care îndrăznesc să lupte cu această hidră sunt trași repede pe dreapta, și exemple din astea cât duce trenul”, a scris Ala Nemerenco.

Ala Nemerenco a fost numită în funcția de ministră a Sănătății în anul 2019, în Guvernul condus de Maia Sandu. După încheierea mandatului acelui Executiv, între decembrie 2020 și august 2021, ea a activat în calitate de consilieră prezidențială în domeniul sănătății. Ulterior, la 6 august 2021, Nemerenco a revenit în Guvern, preluând din nou portofoliul Sănătății.

Nemerenco și-a încheiat mandatul de ministru al Sănătății la începutul acestei luni, după mai bine de patru ani de activitate în fruntea instituției.

Într-o conferință de presă de la finalul mandatului, ea a declarat că, în august 2021, când și-a asumat funcția, situația din domeniul sănătății era „dezastruoasă – pandemia, subfinanțarea, lipsa echipamentelor moderne etc.”.