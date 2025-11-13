Ala Nemerenco atacă dur guvernarea: „Lupta cu corupția a devenit doar un slogan”

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, lansează un avertisment tranșant la adresa actualei guvernări, acuzând-o că a transformat lupta cu corupția într-o lozincă fără acoperire. Potrivit ei, Republica Moldova este sufocată de cumătrism, protecționism și promovări bazate pe relații personale, nu pe competență. „Țara riscă să-și piardă direcția europeană dacă aceste practici continuă să domine administrația”, a declarat Nemerenco, subliniind că meritocrația este înlocuită treptat de loialitate politică.

Ea afirmă că, în loc să construiască instituții puternice și independente, actuala guvernare a creat un sistem care recompensează obediența și pedepsește profesionalismul. „Cei care îndrăznesc să critice sau să schimbe regulile jocului sunt imediat marginalizați. Nu s-a dorit reformă reală, ci doar aparența ei”, a spus fosta ministră, adăugând că „adevărata corupție nu e doar cea cu bani, ci cea care distruge demnitatea și competența”.

Ala Nemerenco a reamintit că, atunci când a preluat portofoliul Sănătății, sistemul medical se afla într-o stare critică: spitale subfinanțate, echipamente învechite și o birocrație care sufoca inițiativa. Deși au fost lansate numeroase strategii și planuri de reformă, ea susține că problema majoră a rămas aceeași – lipsa meritocrației. „Poți scrie zeci de programe, dar dacă numirile se fac pe pile, totul rămâne pe hârtie”, a punctat Nemerenco.

Fosta ministră atrage atenția că pierderea încrederii publice în instituții devine tot mai evidentă. Oamenii nu mai cred în reforme, pentru că văd că aceleași rețele de influență continuă să funcționeze indiferent de cine e la putere. Ea avertizează că acest sistem clientelar poate deraia complet procesul de integrare europeană, care cere transparență, responsabilitate și integritate reală în sectorul public.

Mesajul Alei Nemerenco este un apel la resetare instituțională și morală. „Fără reforme autentice și fără curățarea instituțiilor, dezvoltarea Moldovei va rămâne o promisiune frumoasă pe hârtie”, a spus ea. Într-o țară unde loialitatea politică aduce funcții, iar competența adesea marginalizare, vocea fostei ministre reamintește că modernizarea nu poate exista fără curaj și corectitudine.