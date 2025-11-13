Maria Acbaș renunță la fotoliul de deputat, după ce a luat bani de la Șor

Deputata PAS, Maria Acbaș, a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar pentru a-și continua activitatea în mediul de afaceri. Totodată, aceasta a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi primit bani de la fugarul Ilan Șor sau de la persoane apropiate acestuia, deși numele său apare pe o listă a SIS.

„Trebuie să aleg între funcția de deputat și afacerea mea. Este o responsabilitate mare față de oamenii cu care lucrez, iar decizia mea este să rămân în mediul de afaceri. Voi continua însă să susțin echipa PAS și direcția europeană a Republicii Moldova”, a declarat Acbaș într-un video publicat pe Facebook.

Referindu-se la acuzațiile de finanțare ilegală, deputata le-a calificat drept „mincinoase și nefondate”. Ea a precizat că banii invocați au ajuns într-un cont al companiei sale fără știrea sa și au fost ulterior retrași în aceleași condiții. „Dacă este nevoie, voi prezenta documente care demonstrează că nu am folosit acei bani”, a spus Acbaș.