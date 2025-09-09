Alertă de călătorie în Franța: Se anunță grevă generală națională. Francezii vor să îl răstoarne definitiv pe Macron

Ambasada Republicii Moldova în Franța informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Franceză că principalele sindicate din domeniile transport public, feroviar, aerian, educație, servicii publice, sănătate, comerț și industrie au anunțat declanșarea unei greve generale naționale pentru miercuri, 10 septembrie 2025. Guvernul lui Macron a picat, iar partidele de opoziția doresc să obțină și demisia președintelui, în urma căderii a patru guverne în mai puțin de doi ani.

„Astfel, pentru a evita inconveniențele, recomandăm să consultați:

– site-urile aeroporturilor de destinație sau de plecare (în special Paris-Charles de Gaulle și Orly);

– aplicația SNCF Connect pentru informații despre circulația trenurilor;

– aplicația Bonjour RATP sau site-ul oficial RATP pentru transportul public în regiunea pariziană și rutele alternative https://www.ratp.fr/infos-trafic;

Pentru situații de urgență sau asistență consulară, cetățenii se pot adresa la:

Ambasada Republicii Moldova la Paris, Secția consulară +33 6 38 34 47 86

Consulatul General al Republicii Moldova la Nisa +33 4 93 92 70 44”, menționează responsabilii.