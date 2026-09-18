Alexandru Slusari avertizează asupra protestelor spontane ale „fermierilor disperați”

Alexandru Slusari, director executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, nu exclude posibilitatea ca „proteste spontane ale producătorilor agricoli disperați să poată izbucni în orice moment, în ciuda nivelului maxim de muncă pe teren”.

El a scris acest lucru pe rețelele de socializare „nu în numele Asociației, ci ca un „strigăt din inima unui cetățean cu o poziție civică activă”.

„Nu-mi amintesc de o astfel de criză în agricultură. Cel puțin nu pentru micro, mici și mijlocii fermieri din sectoarele cerealelor și oleaginoaselor. Prețul motorinei a crescut cu 100% în nouă luni – de la 18 la 36 de lei pe litru – și nu există planuri de rambursare a accizelor producătorilor agricoli. Prețurile îngrășămintelor au crescut cu aproape 40%. Guvernul a majorat cota de TVA cu 50%. Majoritatea fermierilor au avut mult de suferit după mai mulți ani de secetă. Restanțele la subvenții pentru 2025 se vor ridica la aproximativ 2 miliarde de lei, iar soarta lor este neclară. Probabil că nu vor fi plătite.Subvențiile pentru anul în curs sunt zero. Congestia regională cu închiderea porturilor de la Marea Neagră, dublarea costurilor logistice și incertitudinea privind licențele de import viitoare duc la prețuri de achiziție mai mici, în ciuda condițiilor globale favorabile”, a enumerat Slusari.

El consideră că există soluții, iar fermierii le-au propus public în repetate rânduri.

„Multe dintre ele nu necesită finanțare. Cu toate acestea, mi se pare că Guvernul nu își dă seama cât de tensionată este situația în rândul fermierilor, care sunt în pragul prăpastiei. (…) Și dacă autoritățile sunt atât de indiferente, sunt sigur că, după finalizarea lucrărilor, vom asista la proteste de amploare și prelungite ale fermierilor, chiar și fără organizarea asociațiilor”, a concluzionat el.