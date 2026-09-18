Ce spune șeful IGP despre bubuitura de lângă Chișinău

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernățeanu, afirmă că imaginile video analizate de oamenii legii indică producerea unei explozii în zona Colonița–Tohatin. Deocamdată, polițiștii nu au reușit să localizeze locul și nici să stabilească ce obiect ar fi provocat deflagrația.

Declarația vine după ce, în dimineața zilei de 18 septembrie, mai mulți cetățeni au sunat la Serviciul 112 și au semnalat o bubuitură puternică în zona de sud-vest a satului Colonița, în direcția localității Tohatin.

Potrivit șefului IGP, Poliția a analizat mai multe înregistrări video, iar acestea ar indica faptul că s-a produs o explozie, însoțită de o lumină puternică.

„Pe pagina Poliției este o mică secvență, dar, analizând și alte filmulețe, alte înregistrări video, este vorba despre o explozie care a avut loc. Dar, da, într-adevăr, a fost o explozie însoțită de un focar, de o lumină puternică”, a declarat Viorel Cernățeanu.

Șeful IGP a precizat că au fost mobilizate echipe suplimentare, inclusiv drone, pentru verificarea zonei de la înălțime și identificarea locului în care s-ar fi produs explozia.

„Cu părere de rău, nu a putut fi încă localizat locul, iar la moment au fost antrenate echipe suplimentare. Au fost implicate și echipele cu drone, pentru a vedea de la înălțime cel puțin locația, traiectoria”, a explicat Cernățeanu.

Știri.md amintește că primele apeluri la 112 au fost recepționate în jurul orei 04:20. Polițiștii au efectuat verificări în Colonița și Humulești, iar ulterior căutările au fost extinse în localitățile Dolinnoe și Maximovca.