Noul ambasador desemnat al SUA în Moldova a depus jurământul în fața lui Marco Rubio

Ambasadorului desemnat al SUA în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de Ambasada SUA la Chișinău.

Reprezentanta diplomatică americană în Moldova a menționat că așteaptă să îl întâmpine pe ambasadorul desemnat și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări.

Joseph Mark Burkhalter a fost nominalizat de președintele SUA, Donald Trump, iar propunerea a fost transmisă Senatului Statelor Unite la începutul lunii iunie. Noul ambasador a fost confirmat în funcție de Senat în luna august.

Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă după încheierea mandatului lui Kent D. Logsdon. În prezent, Ambasada SUA în Moldova este condusă interimar de însărcinatul cu afaceri Nick Pietrowicz. Joseph Mark Burkhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia.