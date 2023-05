Alexandru Tănase: „Democrația ridicolului: Despre alegătorii ce votează Pokémoni”

Tragicomica telenovelă așa-numitor alegeri ale “stăpânului tuturor găgăuzilor”, pare a se apropia de final. În ultimile două luni, realitatea gri din Comrat s-a transformat într-un adevărat Coralio, scos parcă din paginile nuvelelor lui O. Henry, cu toate piesele sale – de la liderii politici corupți, aventurieri și jocuri geopolitice, până la planuri ingenioase de a transforma “Las Fierbinți”-ul din sudul Basarabiei într-un veritabil “Mic Paris”.

Toate elementele acestei farse – de la promisiunea “Coanei Bășcănița ot Comrat” de a transforma Găgăuzia „într-un plai de vis”, până la raidurile poliției și perchezițiile procurorilor prin curțile din Comrat – au generat în egală măsură – surprindere, dezgust și amuzament, dezvăluind (pentru a câta oară) întregul grotesc al situației din această așa-zisă autonomie.

Realitatea alegerilor de la Comrat este mult mai prozaică decât am putea crede. Ar fi naiv și mult prea simplist să căutăm explicații ale situației create doar în coruperea alegătorilor. Găgăuzii trăiesc într-o lume total desprinsă de realitate. Manipulată de propaganda rusă, minorității găgăuze, vorbitoare predominant în limba rusă, i-a fost dezvoltată timp de ani de zile un reflex de obediență orbă față de Kremlin, ajungând la paroxism. Numele politicianului nu contează, nici faptul că este ignorant, hoț sau analfabet. Este suficient să-și prindă o panglică de colorado în piept și să învețe pe de rost câteva cuvinte cheie, precum “За Путина – за Россию” (Pentru Putin – pentru Rusia). Bunăoară, “Coana Bășcăniță” le-a promis deja gagauzilor ca le va deschide la Moscova o reprezentanță a Comratului.

Noi, moldovenii, suntem cei care am oferit autonomie minorității găgăuze. Nici măcar sovieticilor nu le-a trecut prin cap așa „generozitate”. Însăși noțiunea de Gagauzya este o invenție a Chișinăului. Până în 1994, așa toponim nu exista. Pentru ce am făcut noi acest lucru? Pentru a împiedica rusificarea minorității găgăuze, pentru a conserva identitatea etnică a acestora, pentru a-i loializa Republicii Moldova. În naivitatea (ca să nu zic prostia) noastră, am construit în autonomia gagauză cea mai modernă rețea de drumuri din Moldova. SUA, care sunt obiectul unei uri patologice, au investit în regiune sute de milioane de dolari. România, care este urâtă cu nu mai puțină ardoare, a reparat zeci de școli și grădinițe. Guvernul de la Chișinău cumpără iluzia loialității gagauzilor cu miliarde de lei anual. Recentul scrutin de la Comrat demonstrează falimentul moral al acestor politici.

Realitatea trebuie să determine Chișinăul să-și reconsidere fundamental atitudinea față de acest proiect. Trebuie să ne trezim din această iluzie și să înțelegem că UTA Gagauz Yeri a fost concepută de Moscova nu pentru a conserva identitatea etnică găgăuză, ci pentru a conserva o minoritate imperială sovietică, opozabilă Europei și Occidentului. Iar la momentul potrivit, Rusia să aibă un pretext pentru a-i „salva” de jandarmii români sau de NATO, așa cum o „salvează” Estul Ucrainei sau cum a au făcut-o în Georgia.

Premierul Recean sugera ieri posibilitatea anulării acestor alegeri. Sincer sa fiu, nu prea vad utilitatea practică a unui astfel de execrcițiu. Atâta timp cât paradigma de existență și funcționare a acestei entități administrative rămâne aceeași, în locul “Coanei Bășcănița” va fi ales, într-un mod la fel de democratic, un Pokémon sau un Mickey Mouse, la fel de rusofil si anti european!

Uneori lucrurile trebuie lăsate să prăbușească în penibil. Dacă tot suntem martorii unui circ, să profităm clovni de care să putem râde cu poftă. Altfel, acest marasm nu se va termina niciodată.

