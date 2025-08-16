Diaspora, principalul finanțator pentru trântorii din Parlamentul de la Chișinău. Câți bani trimit moldovenii acasă

Moldovenii au transferat acasă 56,5 miliarde de dolari în ultimii 25 de ani. Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță afirmă că 14% din veniturile bugetului public național provin din aceste resurse. Timp de 15 ani, remitențele au depășit totalul salariilor plătite în țară, a menționat Ioniță în cadrul emisiunii sale săptămânale, ediția curentă fiind dedicată Zilelor Diasporei desfășurate în Republica Moldova.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, volumul transferurilor de valută în favoarea persoanelor fizice, realizate prin sistemul bancar, a ajuns în prima jumătate a acestui an la aproximativ 1,58 miliarde de dolari, în proiecție anuală. Neoficial, prin intermediul rudelor sau altor canale, moldovenii din diasporă au trimis acasă circa 1,9 miliarde de dolari, estimează expertul.

Cei mai mulți bani au fost transferați în anul 2022, însă în ultimii trei ani volumul remitențelor este în scădere. Ioniță subliniază că, în mod neașteptat, vânzările de valută din partea persoanelor fizice sunt în creștere. „Dacă până în 2022 diferența era de 700–750 de milioane USD între banii care intrau în țară și cei schimbați în lei, din 2023 această diferență a crescut semnificativ. În acest an, ea va ajunge la 1,5 miliarde USD. Această creștere se explică, parțial, și prin faptul că o parte din bani sunt aduși în Republica Moldova de cetățeni ucraineni”, a precizat expertul.

Comparând volumul remitențelor cu totalul salariilor plătite în țară, Ioniță a estimat că, în acest an, salariile se vor cifra la 5,4 miliarde de dolari, iar transferurile de peste hotare vor ajunge la 3,5 miliarde USD.

„Astăzi, fiecare al șaptelea leu din bugetul public național provine de la moldovenii care muncesc peste hotare și trimit bani acasă”, a concluzionat expertul.







