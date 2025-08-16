Ambasadorii UE se reunesc de urgență la Bruxelles

Ambasadorii UE s-au reunit de urgență la Bruxelles pentru a discuta rezultatele summitului Rusia-SUA din Alaska.

Ambasadorii celor 27 de state membre ale UE s-au reunit la Bruxelles pentru o întâlnire de urgență pentru a discuta rezultatele summitului Rusia-SUA de la Alaska, despre care Trump i-a informat pe liderii europeni, a declarat o sursă diplomatică la Bruxelles, potrivit TASS.

Ambasadorii UE au intrat în ședință de la primele ore ale dimineții

„Ședința de urgență a COREPER (Comitetul Reprezentanților Permanenți ai UE – n.r.) a început sâmbătă dimineață pentru a discuta pașii următori privind Ucraina”, a precizat sursa.

Potrivit diplomatului, țările UE „intenționează să coordoneze pozițiile și, posibil, să facă o declarație proprie” în contextul negocierilor ruso-americane.

„La Bruxelles, și în capitalele naționale [ale țărilor UE], foarte puțini au dormit astăzi, așteptând rezultatele summitului de la Anchorage și apelul ulterior al președintelui Trump, în cadrul căruia el, fără îndoială, a oferit mai multe informații decât în conferința sa de presă”, a comentat diplomatului, referindu-se la convorbirea timpurie a lui Trump cu liderii europeni, cu președintele Comisiei Europene, secretarul general NATO și Zelensky.

Donald Trump, discuție telefonică lungă cu Zelenski și liderii NATO la întoarcerea din Alaska

Președintele american Donald Trump a avut o convorbire lungă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington, a anunțat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

Potrivit acesteia, după discuția cu Zelenski, Trump a început o serie de convorbiri telefonice cu liderii NATO.

Între timp, Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina susține inițiativa președintelui Trump de a organiza o întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia, apreciind că un astfel de format este adecvat pentru discutarea directă a problemelor-cheie la nivel de lideri.

„Susținem propunerea președintelui Trump pentru o reuniune trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele-cheie pot fi discutate la nivel de lideri și că un format trilateral este potrivit pentru acest lucru.

Luni mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington, D.C., pentru a discuta toate detaliile privind încheierea uciderilor și a războiului. Sunt recunoscător pentru invitație” a declarat Zelensky.