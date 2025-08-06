Alexandru Tănase: Evghenia Guțul a acceptat să joace rolul propus de alții

Fostul președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase, consideră că „Evghenia Guțul este o persoană care s-a aflat în centrul politicii nu pentru că și-a dorit sau a înțeles ceva despre ea, ci pentru că s-a aflat la locul potrivit la momentul potrivit și a acceptat să joace rolul propus de alții.”

„Când Evghenie Guțul i s-a oferit să candideze pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, i s-a spus că totul fusese deja decis: voturile erau în buzunarul ei, schema funcționa, Moscova o susținea, iar Chișinăul pur și simplu privea”, a scris Tănase a scris pe rețelele de socializare.

„Ea credea că aceasta era șansa ei, că soarta îi surâdea. I s-a asigurat că victoria era garantată. A crezut că va fi un rol ușor, cu o imagine frumoasă și aplauze. Guțul a început să promoveze activ agenda prorusă. A fost invitată cu bucurie la canalele de televiziune rusești, unde a fost numită curajoasă și frumoasă. A făcut poze lângă Putin chiar și atunci când războiul din Ucraina era în desfășurare. Credea că participă la politica majoră.” „Dar, în realitate, ea era un pion în jocul altcuiva – un material de consum care putea fi ușor înlocuit”, a subliniat el.

Potrivit lui Tănase, „acum a venit socoteala – o instanță din Moldova a condamnat-o pe Guțul la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a unui partid.”

„Vorbim despre zeci de milioane de lei care au fost aduși din străinătate pentru a mitui alegătorii. Această sentință nu este doar cazul unei singure femei. Ea transmite un mesaj important: Pentru Moscova – că statul Moldova, în ciuda slăbiciunilor sale, este capabil să se apere; Pentru politicienii moldoveni – că cumpărarea de voturi nu va mai rămâne nepedepsită. Chiar dacă apelul schimbă decizia, esența nu se va schimba. Societatea a auzit: vremurile în care puterea putea fi cumpărată pe bani se termină”, a spus fostul judecător.

În înțelegerea sa, acesta este un simbol important, deoarece într-o țară în care simbolurile nu au însemnat nimic mult timp, acum a apărut unul – unul real.

„Moldova transmite un semnal: trădarea nu va rămâne fără răspuns, iar loialitatea față de țară este mai importantă decât orice scheme și curatori din afară.”