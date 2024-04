Alimentația fast-food, efecte devastatoare pe termen lung în cazul copiilor

Dr. Iulia Ţincu, medic primar gastroenterologie pediatrică la Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” din Bucureşti, a vorbit despre efectul nociv al fast-foodului, dar şi despre lipsa alimentelor sănătoase în viaţa de zi cu zi a adolescenţilor. Toate acestea cauzează obezitatea.

„Viaţa modernă este despre rapiditate, despre viteză şi cred că a obţine un aliment rapid, gustos şi primit de către copil bucură pe mulţi dintre noi de la părinţi la bunici. Au trecut anii şi ne-am dat seama că agresivitatea asta, rapiditatea prin care oferim un aliment intens procesat termic are efecte pe termen lung, mai ales la nivelul organismului aflat în creştere”, a declarat dr. Iulia Ţincu la Medika Tv, miercuri seară. Medicul a atras atenţia că în multe cazuri, în primii ani de viaţă ai copilului lipsesc fructele şi legumele proaspete. „Vorbim de câţiva ani despre fereastra de oportunitate, despre primii 3 ani de viaţă, despre aportul de grăsimi intens procesate la acea vârstă, despre sărăcia în frucnte şi legume proaspete, despre sărăcia de fibre în alimentaţie. Lucrurile acestea se învaţă din anii preşcolari. Contribuie foarte mult şi ceea ce vede în familie, modelul familial pentru că dacă acesta este modelul, pe repede înainte, pe intens procesat pe dulce, pe nesănătos şi mai ales pe regim neregulat. Ceea ce vorbim mai puţin este lipsa de rigurozitate în ceea ce priveşte comportamentul alimentar. Şi mă trezesc după 12-13 ani când încep ieşirile în oraş cu prietenii, că până la ora 14 nu au primit nimic de mâncare şi lucrul ăsta e bine un an, doi, trei, dar în spate există un background al fiecăruia dintre noi şi ajung la 16 ani cu gastrită, cu reflug gastro-esofagian, cu reflux stomacal. Şi lucrurile acestea le descoperim prin investigaţii invazive”, a spus Ţincu. Iulia Ţincu a adăugat că lipsa de fibre din alimentaţie, dar şi carbohidraţii procesaţi termic sunt cauze ale obezităţii mai ales în rândul adolescenţilor. „Sunt multe efecte adverse, nu atât pe termen scurt, cât mai ales pe termen lung. Carbohidraţii procesaţi termic, lipsa de fibre din alimentaţie cred că sunt cele mai nocive dintre substanţe care ulterior generează apariţia obezităţii. Trăim într-o generaţie plină de obezitate de la vârstă foarte mică şi odată modificată celula adipoasă din primii ani de viaţă, ea va învăţa să trăiască balonizată, plină cu substanţă. Foarte greu îi vom reduce volumul, plus că întreaga psihologie despre aliemntaţia copilului se va modifica. În viaţă, odată ce devii adolescent sau tânăr, tentaţiile sunt atât de mari încât mergi pe calea aceasta mai simplă şi adesea greşită”, a mai spus Iulia Ţincu.

