Alte 4 sisteme americane HIMARS au ajuns în Ucraina

Alte 4 sisteme americane de rachete HIMARS au ajuns în Ucraina. Despre aceasta a anunțat ministrul ucrainean al apărării Oleksii Reznikov.

Încă de pe 22 iulie, SUA anunța că au aprobat un nou ajutor militar de 270 de milioane de dolari pentru Ucraina, inclusiv patru noi sisteme de rachete HIMARS.

4 additional HIMARS have arrived in🇺🇦. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and 🇺🇸people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit 🎶 of this summer at the front lines!

🇺🇦🤝🇺🇸 pic.twitter.com/iOBoxfjV7e

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022