‘Am trecut la un proces de restructurare a Secţiei ATI şi am solicitat un audit internaţional’

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a subliniat, joi seară, că justiţia trebuie să îşi spună cuvântul în cazul scandalului de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală. Ministrul a precizat că Secţia ATI de la acest spital a fost restructurată sau se află în proces de reorganizare şi că a fost comandat un audit internaţional.

”Nici în luna auust, când a izbucnit scandalul acesta de la Spitalul Sf. Pantelimon, eu nu am făcut niciun fel de comentarii legate de ceea ce a hotărât justiţia la momentul respectiv, respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul municipiului Bucureşti. Nu o să fac nici acum astfel de comentarii. Până la urmă, procesul juridic trebuie să meargă mai departe şi să aibă o finalitate care să lămurească exact publicul legatde existenţa unor vinovăţii, dacă ele există. Dacă există, să fie sancţionate conform legii. Însă ceea ce aş vrea să comentez nu se referă la modul în care atât Parchetul, cât şi instanţa s-au pronunţat, ci la faptul că cred că întotdeuna ar trebui să avem răbdare ca instituţiile responsabile să îşi finalizeze cercetările şi să dea un verdict şi să evităm să dăm verdicte înainte ca aceste lucruri să se întâmp0le în justiţie”, a declarat Alexandru Rafila, la Euronews. joi seară. El a adugat că Ministerul Sănătăţii nu s-a pronunţat înaintea justiţiei, în acest caz. ”Eu am încredere în actul de justiţie şi tocmai din acest motiv noi nu ne-am antepronunţat, nu am avut niciun fel de acţiune la Spitalul Sf. Pantelimon care să contravină prevederilor legale şi controlul pe care cei de aici, de la minister, l-au făcut, a fost de natură administrativă, acelea erau competenţele în momentul în care Parchetul a început o anchetă de natură penală, iar concluziile aceslui control administrativ le cunoaşteţi”, a spus Rafila. Rafila confirmă că au existat dispute între medici și asistente Întrebat dacă erau neînţelegeri între medici şi asistente, Rafila a confirmat că au fost unele dispute. ”Da, era o neînţelegere, reclamaţiile la care făceam referire erau din partea directorului de îngrijiri, adică asistenta şefă pe spital şi din partea unei doctoriţe de la Terapie Intensivă. Au existat şi plângeri inverse, împotrivaacestor două cadre medicale din partea celor care lucrau acolo, fie medici, fie asistenţi medicali. Colegii mei de la Corpul de Control au menţionat că managementul spitalului trebuie să se implice în mod evident în soluţionarea acestor dispute pentru că o atmosferă profesională şi colegială normală asigură şisiguranţa pacientului (…( Cred că implicarea managementului a fost foarte redusă. Faptul că eu am acceptat rapid demisia celor doi directori, directorul medical şi managerul unităţii, în momentul în care… până la urmă a fost o asumare. Lucrurile nu decurgeau cum trebuie în Spitalul Sf. Pantelimon, iar neîncrederea publicului în acest spital s-a reflectat ulterior şi după ce a apărut acest scandal prin reducerea adresabilităţii”, a spus Rafila.

Ministrul a mai vorbit şi despre măsurile care au fost luate la acest spital, după întreg scandalul. ”Am trecut la un proces de restructurare a Secţiei ATI şi am solicitat un audit internaţional, din partea Societăii Europene şi respectiv Societăţii Mondiale de Terapie Intensivă. Am primit din partea lor răspunsuri, o să avem acces la o listă de experţi care vor face o evaluare. Ne dorim să putem să reglementăm mai strict modul de îngrijire a pacienţilor aflaţi în situaţie terminală, fiindcă pacienţii care au făcut subiectul acestei anchete penale, sau pacientul, se afla într-o fază terminală”, a declarat Rafila. Medicul Bogdan Socea şi-a anunţat, în 9 august, demisia din funcţia de manager al Spitalului ”Sfântul Pantelimon”, precizând că anunţul vine ”în lumina solicitării domnului ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, şi a orimului ministru, precum şi a circumstanţelor recente”. El exprima angajamentul personalului unităţii sanitare faţă de pacienţi şi de comunitatea pe care o deserveşte.

Doi medici de la Secţia ATI a Spitalului Pantelimon au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de omor calificat cu premeditare, după moartea unui pacient căruia i-ar fi fost scăzută doza de noradrenalină. Ulterior, cei doi medici au fost puşi în libertate.

