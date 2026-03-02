Ambasadorul R. Moldova în Israel: „Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă. Situația de securitate rămâne complexă”

Ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Alex Roitman, a transmis cetățenilor moldoveni un apel de precauție din cauza situației complexe de securitate din țară. Cetățenilor li se recomandă să rămână în adăposturile antirachetă, să evite deplasările neesențiale și să urmărească cu atenție informațiile actualizate, putând solicita asistență consulară de urgență prin telefoane și e-mail.

„Stimați cetățeni, situația de securitate în Statul Israel rămâne în continuare complexă.

Venim cu rugămintea repetată să respectați și în continuare măsurile de precauție. Este imperios necesar să rămânem în continuare în adăposturile antirachetă, să nu părăsim spațiile protejate până când Comandamentul Frontului Intern nu va anunța acest lucru.

Această situație poate dura încă câteva zile. Evitați deplasările ne-esențiale.

Vor urma noi instrucțiuni, Vă rugăm să urmăriți cu atenție informația actualizată.

Cetățenii Republicii Moldova pot să își marcheze prezența pe teritoriul Statului Israel, voluntar completând formularul on-line: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx…

și pot solicita asistență consulară de urgență la:

Telefon: +972 52-278-7326; +972 52 778 9772.

E_mail: [email protected]

Suplimentar:

Autoritățile israeliene au anunțat că aeroportul rămâne în continuare închis dar se mențin deschise punctele terestre de trecere a frontierei:

– către Egipt – PTF Begin (Taba) – deschis non-stop;

– către Iordania – PTF Rabin – deschis pentru pasageri până la 20:00 și pentru autoturisme până la 19:00 și PTF Allenby – deschis pentru turiști în intervalul 08:00 – 15:00

Notă: achitarea taxei de frontieră se poate face la ghișeele locale sau online prin portalul:

https://borderpay.metropolinet.co.il/en/home-3

Traficul feroviar se desfășoară cu program limitat în condițiile situației de urgență dar sunt conexiuni disponibile între principalele centre urbane: https://www.rail.co.il

Bilete de transport rutier – tranzit zona de nord/centru – zona de sud:

https://www.egged.co.il/en

Lista operatorilor de transport și a datelor de contact este disponibilă aici:

https://www.gov.il/he/pages/transport_centers_and_operators

Ministerul israelian al Turismului oferă sprijin logistic turiștilor:

Ghișeu virtual:

https://govforms.gov.il/…/TouristEvacuationFromIsrael…

Contact WhatsApp: 053-5835808

Email: [email protected]”, se arată în mesajul scris de Alex Roitman.