34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru: Programul evenimentelor

Astăzi, 2 martie, se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. Astfel, în țară vor fi organizate acțiuni de comemorare a celor care și-au pierdut viața pentru apărarea independenței și integrității țării noastre.

Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor începe la ora 10:00, prin depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. La eveniment vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, veterani și reprezentanți ai instituțiilor statului.

„La ora 10:20, cei trei lideri se vor alătura veteranilor războiului de pe Nistru la Marșul Memoriei. Coloana se va forma în Piața Marii Adunări Naționale și se va deplasa spre monumentul „Maica Îndurerată”. Invităm veteranii și toți cetățenii să se alăture marșului din punctul de pornire – Piața Marii Adunări Naționale – și să participe la acest eveniment de unitate națională, pentru a onora curajul și rezistența poporului nostru, dar și a ne reafirma adeziunea pentru pace și libertate. La „Maica Îndurerată”, începând cu ora 11:10, manifestările vor continua cu un miting de doliu, iar la 11:30 va fi ținut minutul național de reculegere, continuând cu depunerea de flori la monument”, anunță Guvernul.

Peste 30.000 de compatrioți au luptat în Războiul de pe Nistru, iar 321 și-au pierdut viața.