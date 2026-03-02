„Și-au riscat viața pentru independența noastră”: Minut de reculegere la Primărie pentru veteranii căzuți în conflictul de pe Nistru

La Primăria Chișinău a avut loc un minut de reculegere de Ziua Memoriei și Recunoștinței, în memoria veteranilor căzuți în conflictul de pe Nistru din 1992. Primarul Ion Ceban a transmis recunoștința față de cei care și-au riscat viața pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

„Suntem recunoscători față de cei care și-au riscat viața pentru independența noastră și a copiilor noștri.

Pentru faptele de eroism și sacrificiul de care au dat dovadă, le mulțumim. Sănătate participanților și familiilor acestora și compasiune celor care au pierdut persoane dragi. Pace în țară și în lume și un viitor luminos copiilor noștri.

Iubesc Republica Moldova și condamn orice acțiune sau declarație care urmărește distrugerea independenței Republicii Moldova.

În fiecare an, Primăria Chișinău oferă suport veteranilor, precum și familiilor celor căzuți, prin ajutoare materiale, produse alimentare, asistență socială gratuită și multe alte servicii. Suntem recunoscători față de cei care și-au riscat viața”, a declarat Ion Ceban.