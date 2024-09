Amenințările lui Putin dau rezultate. Kievul nu a primit permisiunea să atace adânc în Rusia

STIRIPESURSE.RO vă prezintă mai jos, în format „live text”, principalele știri legate de războiul din Ucraina.

Ministerul rus al Apărării a raportat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, sistemele ruse de apărare antiaeriană aflate în serviciu au distrus 19 drone ucrainene în două regiuni ale Federației Ruse, scrie Rador Radio România.

‘Zece UAV-uri au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană aflate în serviciu pe teritoriul regiunii Kursk și nouă, pe teritoriul regiunii Belgorod’, a menţionat Ministerul rus al Apărării, într-un comunicat. Guvernatorul regiunii Briansk, Aleksandr Bogomaz, a anunțat că o dronă a fost doborâtă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în regiune.

Resturi de drone au căzut pe teritoriul unei întreprinderi municipale în timpul unui atac al dronelor inamice asupra Kievului în primele ore ale zilei de sâmbătă. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a făcut anunțul pe Telegram, conform Ukrinform, relatează Mediafax.

„În districtul Obolonskyi al capitalei, epava unui vehicul aerian fără pilot a căzut pe teritoriul unei întreprinderi municipale. Nu există niciun incendiu”, a scris primarul.

Serviciile de urgență sunt în drum spre locul faptei, a adăugat Klitschko.

Administrația militară a orașului a adăugat, la rândul său, că resturi de drone au fost înregistrate căzând la periferia orașului și în regiunea Kiev, în afara clădirilor rezidențiale.

„Nu au existat informații cu privire la victime sau distrugeri”, a declarat Serhii Popko, șeful administrației militare a orașului, citat de aceeași sursă.

Premierul Marii Britanii Sir Keir Starmer nu a semnalat nicio decizie de a permite Ucrainei să folosească rachete cu rază lungă de acţiune pentru a atinge ţinte în interiorul Rusiei, după discuţiile cu preşedintele american Joe Biden la Washington, relatează BBC, conform News.ro.

Întrebat dacă l-a convins pe Biden să permită Ucrainei să lanseze rachete Storm Shadow cu rază lungă de acţiune în Rusia, Keir Starmer a spus că au avut „o discuţie lungă şi productivă pe mai multe teme, inclusiv Ucraina, aşa cum v-aţi aştepta, Orientul Mijlociu şi Indo-Pacific”.

Casa Albă a spus că şi-a exprimat, de asemenea, „îngrijorarea profundă cu privire la furnizarea de arme letale Rusiei de către Iran şi Coreea de Nord”.

Anterior, preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat naţiunile occidentale să nu lase Ucraina să vizeze Rusia cu rachete cu rază lungă de acţiune. Putin a spus că o astfel de mişcare ar reprezenta „participarea directă” a NATO la războiul din Ucraina.

Adresându-se reporterilor înainte de întâlnirea sa cu premieurl britanic la Casa Albă, Biden a spus: „Nu mă gândesc prea mult la Vladimir Putin”.

